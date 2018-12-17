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安平劍獅教您　避免co中毒保平安

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▲台南市消防局婦女宣導隊，搭配Q版劍獅以生動活潑的話劇表演，教導民眾如何防範一氧化碳中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局婦女宣導隊，搭配Q版劍獅以生動活潑的話劇表演，教導民眾如何防範一氧化碳中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聖誕節即將到來，時間進入年底尾聲，天氣也跟著寒冷起來，洗熱心澡放鬆同時，熱水器的安裝位置不當更可能潛藏危機，據內政部統計自2013年至2018年11月，全台有244件因一氧化碳中毒造成傷亡案，更高達45人因一氧化碳中毒喪失生命，其中有高達8成的原因是因熱水器安裝在密閉空間使用而導致憾事。

為提醒冬天到來，民眾不可輕忽隱形殺手一氧化碳的潛在危險，內政部訂每年12月到隔年2月為一氧化碳預防季，並將每年12月16日訂為一氧化碳宣導日（依據碳之原子量12及氧之原子量16），台南市消防局在12月17日，特在消防局7樓禮堂辦理防範一氧化碳宣導記者會，由消防局婦女宣導隊，搭配Q版劍獅以生動活潑的話劇表演，教導民眾如何防範一氧化碳中毒。

▲台南市消防局婦女宣導隊，搭配Q版劍獅以生動活潑的話劇表演，教導民眾如何防範一氧化碳中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局一氧化碳預防季由「安平劍獅」擔任系列活動宣導大使。安平劍獅自明清時期，即是家家戶戶用來趨吉避凶及鎮宅制煞的守護神，這次由安平劍獅守護大家平安過冬，宣導熱水器使用安全方法，並提醒民眾「想要洗個舒服澡，熱水器安裝很重要，通風一定要良好，排氣絕對不能少，頭昏不適要通報，別讓CO給迷倒」。

宣導系列活動提供以Q版劍獅為設計的環保飲料杯袋，及安平區公所志工媽媽所製作的劍獅手工皂，作為活動宣導品，讓民眾可以有「劍獅『皂』著你、平安『袋』著走」。

消防局說「保持室內通風」是防範一氧化碳中毒最好的方法，而避免一氧化碳的產生更是重要的，民眾須檢視家中熱水器的形式及安裝位置，若熱水器安裝於室內且無標準排氣管排出戶外或熱水器安裝於陽台，但陽台有加裝窗戶或是曬掛衣物，均可能會產生一氧化碳中毒的危險。

台南市政府從2019年1月1日起至4月30日止，針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換熱水器，每戶最高補助新台幣3000元；另外低收入戶更高達12000元的補助，總共計有127戶名額。因名額有限，額滿或經費用完將提前結束，有需求的民眾可撥打119或向當地消防分隊洽詢。

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關鍵字：安平,劍獅,co,中毒

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