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水溝當垃圾桶！肯德基油槽殘渣倒入下水道　高雄環保局將開罰

▲▼高雄民眾直擊業者將廢棄殘渣倒入水溝。（圖／翻攝自Threads ／love_taiwan520520）

▲高雄民眾直擊肯德基將廢棄殘渣倒入水溝。（圖／翻攝自Threads ／love_taiwan520520）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市近日接連傳出餐飲業者將廢棄物直接倒入水溝的離譜事件。位於文山特區的肯德基被目擊將截油槽殘渣倒入下水道，而後勁夜市一家碳烤攤商也被拍到將木炭丟入水溝。高雄市環保局對此表示，將依《廢棄物清理法》開罰，最高可處6000元罰鍰。

有民眾目擊，高雄文山特區肯德基的打烊班員工在清潔截油槽時，竟直接將槽內的殘渣與油料倒扣在下水道水溝蓋上，讓目擊者傻眼質疑：「這跟直接把油水排入水溝意思一樣吧？」

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▲▼高雄水溝變垃圾桶！燃燒木炭直接丟。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲高雄水溝變垃圾桶！燃燒木炭直接丟。（圖／翻攝自爆廢公社）

無獨有偶，後勁夜市一家的碳烤攤商也被民眾拍下影片。畫面中，民眾原以為是攤商要將碳火弄熄，沒想到竟是直接將木炭丟棄在水溝內。影片被PO上網後引發網友熱烈討論，紛紛直呼「太離譜」、「水溝是排水重要設施，這是隨意丟棄廢器物造成排水溝堵住」、「水溝打開不知道積了多少木炭」，更有網友直言「不是第一次，經常看到！」

針對這兩起污染事件，高雄市環保局表示，有關速食店截油槽殘渣及夜市攤商將木炭倒入水溝之行為，經查明污染行為人後，將依違反《廢棄物清理法》第27條規定，裁處新台幣1200元至6000元罰鍰，並要求限期改善。

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