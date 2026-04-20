大甲媽祖「搶轎」打了半世紀！民俗專家曝原因：為求好運帶來福氣

▲蕭姓偵查隊長鼻樑斷裂住院。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）



記者白珈陽／台中報導

大甲媽祖遶境活動18日在彰化市發生搶轎衝突，釀3警受傷，其中1人還是彰化縣警局偵查隊長，被打到鼻樑斷裂住院。接轎、扶轎象徵神明祝福，但衍生暴力事件，甚至代表正氣的警察都受傷，恐怕媽祖也不樂見，民俗專家楊登嵙說，信仰儀式會隨著時代變化，口出穢言、打傷警員，除不會受到保佑，還會為自己帶來負面運勢，甚至必須負上法律責任，得不償失。

楊登嵙指出，大甲媽祖「搶轎」打了近半世紀，彰化民生地下道成為遶境唯一的「武鬥場」，今年警方為防止遶境路線中被視為一級戰區的民生地下道等地段發生衝突，事前在周邊部署335名警力，並配置88名民力協勤戒備，但還是發生暴力搶轎事件。

▲搶轎暴力衝突事件，警方再逮捕3男。（圖／記者唐詠絮翻攝）

楊登嵙進一步說，「搶轎」是台灣媽祖遶境（特別是大甲媽祖）中常見的民間信仰現象，信徒或當地角頭為求庇佑，在遶境隊伍經過時，強行停下、抬起神轎，希望媽祖在當地停留，以祈求好運也能帶來庇佑與福氣，信徒相信扛到媽祖鑾轎及持娘傘可獲一年好運。

楊登嵙說，但為求神轎停留，信徒之間互不相讓，過去常因此衍生肢體衝突，不過，儀式也會隨著時代變化，為了避免發生爭執，現代大多已演變成地方與廟方預先協調，以文明的方式尋求保佑。

楊登嵙強調，陪同媽祖一起遶境賜福，信徒的所有行為就是代表媽祖，千萬別做出讓媽祖生氣又丟面子的事情，口出穢言、打架、還打傷警察，有損媽祖繞境聖駕及莊嚴性，除了不會受到媽祖保佑，還會給自己帶來不好的負面運勢，甚至還有法律責任。

大甲媽祖鑾轎18日行經彰化市自強路195巷口，多個宮廟團體為搶轎發生嚴重拉扯，彰化分局蕭姓偵查隊長見狀，立即帶隊上前強勢介入、試圖排除衝突，沒想到過程中遭到陳姓嫌犯等人推擠、揮拳攻擊，導致蕭隊長鼻樑斷裂，邱分隊長及黃偵查佐也都受到擦挫傷，3人被送往秀傳醫院治療。