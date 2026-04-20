警察被打倒！鬥毆片像「大甲媽格鬥盃」開打　律師：該掃黑了

▲大甲媽祖遶境傳出衝突。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大甲媽祖遶境傳出衝突，甚至出現民眾動手毆打警察的情況，引發關注。律師黃帝穎就在臉書發文直言，今年狀況「更扯」，不僅爆發群體鬥毆，還有員警被打到流血倒地，現場卻僅逮捕少數人，讓他痛批執法威信遭到踐踏，直言涉及妨害公務、傷害及聚眾鬥毆等罪的現行犯「爆量」，更呼籲政府應正視問題、進行掃黑，重建社會對法治的信任。

黃帝穎指出，大甲媽祖遶境活動行經彰化時，「幾乎每年都爆發衝突」，但今年情況明顯升高。他表示，「今年更扯，連警察都被打」，至少已有3名警官受傷，其中還有人被毆打到流鼻血倒地，畫面相當驚悚。警方雖然在現場逮捕2名民眾，並以現行犯帶回派出所，但整體場面仍讓人憂心。

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對於網路上瘋傳的畫面，黃帝穎也直言，群體鬥毆場景宛如黑幫電影，甚至被網友戲稱為「大甲媽格鬥盃」。他強調，「今年連警察都被打到流血倒地」，情況已非單純衝突，而是明顯涉及多項刑事犯罪，包括妨害公務、傷害罪以及聚眾鬥毆罪，且現場違法行為人數眾多，形同「現行犯爆量」。

然而，讓他最不滿的是執法落差。他指出，在如此大規模違法行為下，「現場只逮捕一兩人」，不僅無法有效嚇阻暴力行為，也難以讓社會大眾信服。他直言，這樣的處理方式已經「完全踐踏執法威信」，恐怕會讓民眾對法治產生動搖，甚至影響未來大型活動的秩序維護。

最後，黃帝穎呼籲政府應正視問題，不應再以單一事件看待，而是要從結構面處理。他強調，「政府該掃黑了」，認為若不積極整頓相關勢力與暴力文化，類似事件恐將一再上演，也難以重建社會對執法單位的信任與尊重。