日作家「台灣藏壽司比日本更好」　他揭關鍵勸退：會失望

▲日本藏壽司。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

連鎖旋轉壽司「藏壽司」在台灣擁有極高人氣，不分時段總能見到排隊人潮，不少哈日族更期待赴日旅遊時能品嚐「正宗口味」。然而，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」卻發文直言，日本藏壽司不同分店的滋味並不穩定，甚至存在不新鮮、環境吵雜及治安疑慮等問題，反觀台灣分店的品質管理更為成熟，建議旅客旅日用餐前務必三思。

台灣品質較穩定 日本分店「水準落差大」

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「日本人的歐吉桑」發文指出，雖然日本藏壽司的菜單種類比台灣多，但美味程度卻因店而異。他觀察到，台灣的藏壽司品質管理相當到位，無論去哪一家分店，味道都維持一定水準；反觀日本的品質非常不穩定，尤其是位於鄉下的分店，有時甚至會遇到「味道難吃、不新鮮」的狀況。

他直言，很怕有人滿懷期待去吃卻感到失望，因此不推薦在旅日時隨便挑選分店品嚐。

店內氛圍大不同 作家憂治安與客層問題

除了餐點品質，店內用餐氛圍也是一大問題。作家提到，日本與台灣的店內氣氛、客層完全不同，日本的藏壽司在假日偶爾會非常吵鬧，甚至讓他感覺「治安不一定很好」。

他更點出曾發生過震驚社會的「小屁孩惡作劇事件」，這些負面事件反映了部分分店的客層組成，讓人難以在店內輕鬆且安心地用餐。

最後，歐吉桑強調，有些人以為在日本吃藏壽司非常划算，進而對味道有更高期待，但在日本分店水準參差不齊的現況下，不一定能獲得良好的用餐體驗。比起在日本隨機挑選分店，他認為台灣分店在滋味與服務上的穩定性，反而能讓消費者吃得更安心。

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