西螺迎大甲媽祖盛況超震撼！4天不關廟門　做隨香客最暖補給站

記者游瓊華／雲林報導

雲林西螺福興宮作為大甲媽祖9天8夜遶境行程中，唯一往返皆駐駕的重要宮廟，每年都吸引大批信眾守候。19日晚間約8時許，大甲媽祖鑾轎在夜色與萬頭攢動的人潮中，自西螺大橋浩蕩進入雲林，沿途鞭炮聲此起彼落、香煙繚繞，數十萬名隨香客緊緊相隨，場面壯闊非凡，信仰熱力在夜空中持續升溫。

▲大甲媽祖鑾轎19日晚間進入西螺，數十萬信眾沿途簇擁，場面壯觀。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲大甲媽祖鑾轎於11時37分即再度起駕南下新港，現場信眾紛紛雙手高舉拍照、目送鑾轎離去。（圖／記者游瓊華翻攝）

鑾轎進入西螺鎮後展開遶境，沿街燈火通明、信眾夾道跪迎，雙手合十、神情虔敬，不少人扶老攜幼，只為一睹媽祖風采、祈求平安順遂。隊伍推進間，鑼鼓喧天、旗海翻飛，交織出熱烈又莊嚴的氛圍。晚間11時35分，媽祖鑾轎抵達西螺福興宮，廟埕瞬間湧入如潮人海，歡呼聲與掌聲此起彼落，氣氛沸騰到最高點，展現地方迎駕的滿滿誠意與熱情。

▲大甲媽祖鑾轎進入西螺鎮後，環陞企業董事長楊文祥與藝術家蘇慧棉老師一同虔心掌轎，神情專注、步伐穩重，在香煙繚繞與萬眾簇擁中隨行護駕，以最誠敬之心迎奉媽祖聖駕。（圖／記者游瓊華翻攝）

不過因行程緊湊，媽祖短暫駐駕僅2分鐘，於11時37分即再度起駕南下新港，現場信眾紛紛雙手高舉、目送鑾轎離去，依依不捨，仍持續跟隨隊伍前行，展現「隨香不離」的堅定信念。

廟外延平老街市集則早已化身不夜城，攤販林立、人聲鼎沸，香客穿梭其間，熱鬧滾滾，從傳統小吃到民生補給一應俱全，為長途隨行的信眾補充體力，也讓整座西螺鎮在深夜依舊燈火輝煌、生氣蓬勃，呈現宗教盛事與庶民生活交融的獨特景象。

▲西螺福興宮廟埕擠滿迎駕人潮，信眾虔誠等候、氣氛沸騰。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮自19日至22日連續4天不關廟門，全天候開放，提供隨香客休憩空間與充電服務，讓長途步行的信眾能在此稍作停歇、補充體力，感受如同回到家的溫暖；廟方亦動員志工加強環境維護與秩序引導，確保人潮眾多之際仍能安全順暢。

他指出，大甲媽祖鑾轎預計於22日再度駐駕福興宮，屆時將開放信眾進行「換鹽」與「換壓轎金」等祈福儀式，邀請全國信徒前來共襄盛舉，在媽祖庇佑下祈求闔家平安、萬事順遂，延續這場跨越日夜的信仰盛典。

▲延平老街市集燈火通明、人潮如織，宛如不夜城熱鬧滾滾。（圖／記者游瓊華翻攝）