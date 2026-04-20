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6層樓高鞭炮火龍直衝天際！張麗善崙子大橋迎大甲媽

▲改建後的新崙子大橋北上車道通車，迎接大甲媽祖與大批信徒安全通行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善親自掌轎護送媽祖登上新崙子橋，信眾緊隨其後隨香前行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

大甲媽祖進香遶境進入第3天，今（20）日雲林縣長張麗善率縣府團隊於元長崙子大橋守候媽祖鑾駕。午後約1時30分，遶境隊伍浩蕩抵達，橋頭早已湧入大批信眾與工作人員，現場鞭炮聲震天，施工團隊更以吊車高掛約6層樓高的長串鞭炮，隨著鑾駕到來引燃，火光與煙霧交織，場面熱烈壯觀，迎駕氣勢十足。

鑾駕轉進橋頭旁設置的香案短暫停駐，張麗善率縣府團隊上香祝禱，神情肅穆、儀式莊嚴，祈求風調雨順、國泰民安。隨後鑾駕再度起駕，張麗善親自掌轎，步伐穩健地護送媽祖登上新崙子橋，沿途信眾緊隨其後，雙手合十、口誦祈願，在震耳欲聾的鑼鼓與鞭炮聲中，一路隨香至橋中央雲林、嘉義交界處，依依不捨恭送媽祖前往嘉義新港奉天宮，場面莊嚴又感人。

▲改建後的新崙子大橋北上車道通車，迎接大甲媽祖與大批信徒安全通行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大甲媽祖鑾駕抵達崙子大橋，施工團隊以吊車高掛巨型鞭炮迎駕，場面震撼。（圖／記者游瓊華翻攝）

大甲媽祖預計今晚駐駕新港奉天宮，21日上午8時舉行祝壽大典，22日凌晨1時起駕回鑾，當日晚間將再度駐駕西螺福興宮。張麗善表示，此次能在媽祖鑾駕抵達前完成崙子大橋北向道路通車，讓隨香信眾通行更加安全順暢，對縣府團隊而言別具意義。

她指出，崙子大橋橫跨北港溪，是串聯雲林與嘉義的重要交通命脈，也是大甲媽遶境前往新港的必經路線，全長772公尺，民國70年完工，至今已逾40年。為提升橋梁安全與防洪能力，縣府投入10.21億元辦理改建拓寬工程，自112年12月動工以來，在工程團隊努力與信眾期待下進度超前，已於本月13日完成北上線雙向通車，順利迎接媽祖鑾駕與大批信徒平安通行，讓信仰之路更加穩固順暢。

▲改建後的新崙子大橋北上車道通車，迎接大甲媽祖與大批信徒安全通行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲改建後的新崙子大橋北上車道通車，迎接大甲媽祖與大批信徒安全通行。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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