快訊／辣椒水之亂真相逆轉風向　賴清德「微笑揮手」沒說話

記者唐詠絮／彰化報導

民眾黨前主席柯文哲日前在台中遭噴辣椒水引發社會關注。警方查出是台中市第六警分局分局長周俊銘試噴不慎波及，遭記2小過並依傷害罪送辦。不過，今早提告的民眾黨市議員參選人劉芩妤已經前往撤告，全案可望不起訴。而今日（21日）下午，總統賴清德到彰化出席活動時也被問到對此事看法，但他僅笑著對現場人揮手致意，並未做出回應。

▲總統賴清德到彰化，記者喊話問對柯文哲噴辣椒水看法僅笑著揮手致意。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲柯文哲被噴辣椒水過一天持續流淚，竟是分局長周俊銘(左)試噴惹禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

回顧整起事件，當時柯文哲日前前往台中時，第六警分局分局長周俊銘因隨身攜帶的辣椒水故障、出現漏液情形，他為了排除問題，竟然四度就地噴灑測試。雖然過程中並未朝人噴灑。

台中市警局調查，周俊銘雖無惡意，但行為確有嚴重疏失，影響警察形象，因此火速將他「拔官」調離分局長職務，並記2小過處分。此外，由於民眾黨市議員參選人劉芩妤已提告，警方也依法將周俊銘依傷害罪移送法辦。

▲柯文哲遭噴辣椒水一案，民眾黨報案時，第六分局長周俊銘就站在旁邊看。（圖／記者許權毅翻攝）

不過，這起事件在今天出現轉折。劉芩妤上午已經前往地檢署撤回告訴。由於傷害罪屬於「告訴乃論」案件，只要被害人撤告，檢方就無法繼續追訴。因此，待檢方收到撤告狀後，將依法對周俊銘做出不起訴處分。

總統賴清德今天下午1點半，前往彰基參加「台灣基督長老教會第71屆總會通常議會」。當他被媒體問到對柯文哲遭辣椒水風波、分局長處分是否過重等問題時，他僅向現場人士揮手致意，並未針對記者的提問做出任何回應，隨即快步進入會場。