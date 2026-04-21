分局長誤噴柯文哲白營卻賴給清德　綠嘆：學習做負責任政黨不難吧？

▲民進黨副秘書長何博文。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前在台中逢甲夜市遭噴辣椒水，引起支持者不滿，民眾黨主席黃國昌第一時間更將矛頭指向總統賴清德，事後卻查出是台中第六分局分局長周俊銘誤噴。柯文哲則回應，「我相信分局長不會蓄意噴灑辣椒水，但若能在第一時間即刻說明，可減少許多警察同仁的查案成本，也減少懷疑與對立」。對此，民進黨副秘書長何博文今（21日）表示，「我覺得學習做個負責任政黨不難吧」，既然做這樣的指控，事後發現是嚴重錯誤，當然要有所表態，應該要道歉。

柯文哲17日陪同台中市議員參選人劉芩妤在逢甲夜市拜票，過程中突然遭噴辣椒水，造成柯、劉及志工等多人身體不適。事發之後，部分民眾黨支持者懷疑是綠營人士或青鳥所為，紛紛在網路上發文批評。

不過，事後調查發現，竟然是一場大烏龍事件，原來是第六分局分局長周俊銘誤噴，周俊銘也已經被記過並調離非主管勤務，案件後續將依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

柯文哲20日回應，「我相信分局長不會蓄意噴灑辣椒水，但若能在第一時間即刻說明，可減少許多警察同仁的查案成本，也減少懷疑與對立，這是此次事件中可改進的地方。再次感謝台中市警局的火速破案，大家辛苦了」。

對此，民進黨副秘書長何博文今（21日）在「民主超新星：新二代青年培力營」宣傳記者會表示，「我覺得學習做個負責任政黨不難吧」，這樣的栽贓抹黑、嚴重指控，事後警方明確調查證實民眾黨的指控是烏龍事件，既然做這樣的指控，事後發現是嚴重錯誤，當然要有所表態，當然應該要道歉。

何博文強調，不是民進黨要求民眾黨要不要道歉，而是它（民眾黨）基於一個政黨格局跟一個負責任的政治人物應該做的行為，而不是誰去要求他。