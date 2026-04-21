彰化縣長藍營人選難產！周榆修評謝衣鳳仍最強　未談到白營是否派人

▲國民黨立委謝衣鳳。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨彰化縣長遲未確定提名人選，也牽動在野局勢變化，前民眾黨立委蔡壁如表態有意願參選彰化縣長。對此，民眾黨秘書長周榆修今（21日）受訪說，站在民眾黨立場，「我們仍然認為謝衣鳯委員是合適的人選，不論方方面面」；他指出，蔡表態了、也很熱心，但仍要看國民黨的狀況才能決定，「目前都還沒有談到白營是否要派人選」。

黃光芹問到，就彰化縣的選情，民眾黨有沒有角色？蔡壁如若真的想選，民眾黨會提名她？周榆修說，最早會提到黃國昌，是因為民眾黨彰化黨部主委温宗諭很擔心，彰化縣是除了六都外人口最多，且有很多傳統產業、水五金等產業重鎮，溫希望國、眾兩黨主席能坐下來好好談，要在國民黨縣長王惠美的基礎上想辦法，不然眼看真的會輸掉。

周榆修說，站在民眾黨立場，「我們仍然認為謝衣鳯委員是合適的人選，不論方方面面」。當然也看得到國民黨的努力，有討論過洪榮章、柯呈枋、謝衣鳳到魏平政律師，會讓人擔心的是，都還沒有個準，這才是支持者不斷等待不斷等待，對於結果仍未知的狀況。

周榆修強調，至這一刻為止，黃國昌主席就是在新北市，有責任也有義務，包括自己的選舉和議員選舉。他說，一般非綠支持者對於彰化是擔心的，至於蔡壁如，他認為，至少蔡講出來了，她也熱心，但仍要看國民黨的狀況才能決定，「目前都還沒有談到白營是否要派人選」。

周榆修說，彰化縣通常都是2屆國民黨、1屆民進黨，民進黨幾乎沒有連任，如果以這樣「藍2、綠1」的規律，這個「1」會是民進黨候選人、立委陳素月嗎？周也憂心，國民黨內互打，打不出一個能打的人，難不成真的要拱手讓人嗎？