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還原辣椒水之亂5質疑！分局長「2度隱瞞」被拔官...盧秀燕撂重話

▲▼ 。（圖／）

▲第六警分局長周俊銘釀辣椒水之亂，事發噴灑畫面。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市第六警分局長周俊銘因為執行柯文哲等人掃街勤務時，4度將洩漏的辣椒水朝地面噴灑，引起軒然大波，民眾黨方面以為遭攻擊緊急提告，周最終被拔官記過。台中地檢署二度分案偵辦，但因為今早民眾黨參選人劉芩妤撤告，刑事部分也將就此落幕。《ETtoday新聞雲》整理本案事發經過與5項爭點。

台中市警局昨日公布調查結果，關於辣第六警分局周俊銘因為隨身使用的辣椒水故障，四度就地噴灑想排除漏液，過程中沒有對人噴灑，但處置不當，有嚴重疏失，市警局拔官，予以2小過處置，並且因民眾黨市議員參選人劉芩妤已提告，依傷害罪將周俊銘送辦。不過今早劉芩妤已經前往撤告，由於本案僅有告訴乃論之傷害罪，檢方收到後，將依法不起訴周。

▲▼辣椒水。（圖／記者許權毅攝、警方提供）

▲▼辣椒水破損處為紅圈處。（圖／記者許權毅攝、警方提供）

▲▼辣椒水。（圖／記者許權毅攝、警方提供）

不信分局長噴辣椒水　監視器已拍過程

昨日經台中市警察局長吳敬田親自公布後，包含藍綠都質疑，甚至民進黨籍立委王義川怒轟「再唬爛！你會信？太緊張噴的？」秀出周俊銘資歷質疑，周會隱瞞3天；國民黨籍議員詹江村也發文說，會不會查出來，分局長是「柯黑」。根據台中警方調閱385支監視器，已經確認周俊銘在當天19點47分、20點14分、20點46分以及20點47分，分別在逢甲夜市去回程噴灑，且可見周俊銘噴灑於地後，還不斷把弄辣椒水瓶。

雙載騎士之謎　警方傳人問話後排除

民眾黨議員參選人劉芩妤當天前往報案時，認為有一組機車雙載騎士有嫌疑。對此，警方昨日也公布該段監視器畫面截圖，發現當天20點48分時，該對雙載騎士跟柯文哲等人距離約10公尺，警方調閱監視器，甚至傳2人來說明，已經排除嫌疑。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲警方已追查雙載騎士犯案可能性，確認非兇手，紅圈處分別為柯文哲與雙載騎士。（圖／警方提供）

追查3天突坦承　還原時間軸

飽受質疑的還有，案件發生在17日晚間，為何要查了3天，才查出兇手就是分局長周俊銘本人。根據警方偵辦時序表，17日22時接獲訊息後，成立專案小組，18日9時民眾黨前來報案時，周俊銘也在值班台等候，卻未第一時間說明，當天11點局長吳敬田到分局開專案會議，周俊銘也列席，卻又不當面承認，直到下午14時先排除雙載機車犯案可能性，專案小組繼續調閱監視器，17時發現周俊銘有使用辣椒水過程，22時周俊銘才致電給吳敬田，坦承此事。

吳敬田在19日早上10點再次召開專案會議、11點成立調查小組，清查385支監視器後，確定就是周俊銘本人噴灑辣椒水後，決定要由局長本人召開記者會說明，周俊銘在20日上午請假，20日15時，才由警方公布此事。

台中市長盧秀燕今（21）日說，周分局長會議時均在現場，卻在第一時間及第二時間均未坦承，以致警方耗費大量人力物及時間，事件已不只是烏龍，更是警紀問題。

▲吳敬田,周俊銘。（圖／翻攝六分局粉絲專頁）

▲周俊銘被看好是明日之星，卻意外因烏龍事件被拔官。（圖／記者許權毅翻攝）

周俊銘被喊滅證　警前往查扣

有網友翻出，周俊銘噴灑完辣椒水後，還把辣椒水瓶棄置在逢甲夜市內的垃圾桶內，質疑「滅證」。吳敬田則說，依照規定，辣椒水使用完畢後可自行處理，這部分沒問題。當時22時接獲報案後，立即調閱監視器，發現周俊銘有丟棄一罐辣椒水，半夜0點前往查扣。此說法與警方昨日公布之隔日17時才掌握周俊銘噴灑不同。

市警局說，當時雖有掌握周俊銘丟棄辣椒水畫面，但是無法佐證有噴灑畫面，且難以確定僅有周俊銘與辣椒水有關聯，是直到隔天調閱到民間監視器與更多事證，才確定為周俊銘所為。

▲▼辣椒水。（圖／記者許權毅攝、警方提供）

▲▼該罐證物辣椒水當時被周俊銘丟棄。（圖／記者許權毅攝、警方提供）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

懲處過重有內幕　盧秀燕、局長這麼說

外界質疑，僅是噴灑辣椒水，就遭到拔官、記2小過，是否懲處過重？吳敬田說，根據《警察人員獎懲標準表》，有不當影響警譽、情節嚴重可記過，又因周俊銘為主官，可加重，2支小過是按照規定。至於為何周俊銘遭拔官調職？吳敬田認為，周未在24小時內坦承，違反紀律行為，才建議警政署調職。

台中市長盧秀燕則說，這起事件已不僅是烏龍，更是警紀問題，台中市政府跟市警局態度很清楚，案子辦到哪就公布到哪，該事件昨天最後確認問題出在該分局長身上，也去了解是否有「特別奇怪的原因」，周俊銘事發後未坦承說明，第一時間甚至第二時間也沒有坦承說明，甚至在警察局長及檢方召開專案會議時，他均在場卻未坦承，以致警局勞師動眾，若他早就坦承，就不必耗費這麼多人力物力，也能加速偵辦。

▲柯文哲遭噴辣椒水一案，民眾黨報案時，第六分局長周俊銘就站在旁邊看。（圖／記者許權毅翻攝）

▲周俊銘在民眾黨第一時間報案時，卻未坦承，只在值班台觀望。（圖／記者許權毅翻攝）

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