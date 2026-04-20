外館霸凌錄1／處長以子女教育要脅　同仁血壓飆升就醫仍遭連環傳訊

▲波士頓台北經濟文化辦事處處長廖朝宏。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in Boston﻿）

記者詹詠淇／台北報導

駐外館處本應是推動外交的前線，如今卻傳出嚴重職場霸凌事件。位於美國東岸的駐波士頓台北經濟文化辦事處被爆處長廖朝宏長期對館內同仁施以威嚇與壓力。去年12月，更發生一名資深駐館人員因遭受嚴重霸凌，導致血壓急遽升高，不得不去就醫，之後長達8天無法返職。對於遠赴海外、全心貢獻國家的外交人員而言，子女安頓是最後的底線，廖朝宏卻將此視為籌碼威脅該資深同仁，甚至經常在會議中情緒不穩，出現羞辱同仁、當場撕毀報告等情形，嚴重影響駐館人員的正常判斷與工作表現。

有爆料者向《ETtoday新聞雲》控訴，「同仁A」為駐波士頓經文處的資深駐館人員，一向備受尊敬，且長期高強度工作，甚至曾連續工作30天都沒有休假。去年12月，廖朝宏找同仁A至辦公室，要求他提交一份文件。由於同仁A工作繁重，未能及時完成，沒想到在得知文件未能完成時，廖朝宏竟情緒失控，對同仁A大聲斥責並加以威脅，「我知道你希望你的孩子能在波士頓接受教育，但如果你無法勝任工作，我也無能為力，你可以離開」。

此事件對同仁A造成重大衝擊，尤其難以接受廖朝宏將他的家人作為施壓手段。爆料者表示，同仁A返回辦公室後，身體不適，即便稍作休息狀況仍惡化，出現嚴重暈眩。同仁A也隨即聯繫配偶前來協助就醫。經診斷，同仁A血壓異常升高且難以控制，不得不中途離開工作崗位就醫。沒想到，在同仁A就醫期間，廖朝宏仍持續傳送訊息要求同仁A處理各項工作事項，造成他極大壓力。醫師最終建議同仁A休養，並禁止他返工長達8天。

爆料者說明，依照規定，若駐館人員請病假達3天以上時，須醫師證明方可返工。然而，由於同仁A僅表示為休假，導致相關事件沒有正式紀錄，整體情況遭掩蓋與隱匿處理。

同仁病假休假也要處理瑣事 常遭當眾撕報告、戳肩膀

而這僅是廖朝宏職場霸凌的其中一例，爆料者指出，廖朝宏自2023年8月到職以來，經常在任何時間、不分日夜聯繫駐館同仁處理事務，瑣碎事項亦是如此，甚至不管同仁是否生病、休假或休息日，都難以避免。霸凌情形普遍存在於駐波士頓經文處，「實際上，全體同仁皆為受害者」，無論性別、資歷長短皆是如此。

他感慨，同仁多為善良、認真且努力工作的人，但廖朝宏卻經常在公開會議中羞辱同仁，甚至導致同仁情緒崩潰落淚，他就曾親眼目睹至少4名女性同仁嚎啕大哭。廖朝宏的行為並未考量性別或年齡差異，且長期高壓及不良工作氛圍已影響同仁正常思考能力，更使部分同仁對工作產生消極態度，因為付出沒有得到肯定，反而持續被批評，此情形已對同仁身心健康造成負面影響。

爆料者說明，在外交體系中，升遷往往仰賴人脈及績效指標，例如媒體投書、替高層撰寫文章、推動台灣參與國際組織（如WHO、WHA、聯合國）、促成州議會決議案、安排州長或議員訪台等。近年來，社群媒體之點閱與互動亦成為評估因素之一。

爆料者指出，廖朝宏透過頻繁會議對同仁施加高度壓力，包括每週長達1個半小時的外交部會議、每月全處會議，以及每日1對1長時間會談。在會議中，廖朝宏情緒不穩，常出現怒罵、拍桌、摔門、丟擲文件、辱罵與羞辱同仁等情形，甚至曾將報告當場撕毀或整份劃X，也曾以肢體方式用力戳同仁肩膀。

爆料者進一步指出，廖朝宏也常在盛怒狀況下中止會議，要求同仁稍後再行重開，並反覆指責特定同仁，使整體辦公室氣氛高度緊張、同仁長期處於壓力與恐懼之中，已影響正常判斷與工作表現。曾有同仁因持續受辱而情緒低落，其他同仁甚至怕會引發自傷疑慮；某次事件中，廖朝宏更在公共區域對多名同仁大聲斥責，引發大樓其他租戶側目關注。

爆料者也說，他向一名資深駐館人員查證，對方表示，廖朝宏在駐美國代表處任職期間，曾與多名同仁發生肢體衝突，且相關情形在圈內多人所知並非秘密。

廖朝宏稱工作相關不算霸凌 駐館人員嘆工作環境如對待金正恩

爆料者表示，廖朝宏曾引用一起霸凌相關案件判決為例，作為對同仁施加不當對待的依據與藉口，自身行為並非霸凌，因為法院認為如果是與工作相關的行為，得以被允許。

爆料者感慨，台灣歷經長期努力，才成為現代民主國家。然而，外交部卻派任並放任具威權作風的人員在外運作，且缺乏有效監督。廖朝宏在辦公室內權威與影響力，使同仁對其產生高度畏懼，氛圍甚至被形容如同對待北韓領導人金正恩一般，同仁也經常在隨行時，隨身攜帶筆記本以記錄廖朝宏交辦事項。

爆料者說，相較之下，前處長孫儉元以專業能力與優良品格著稱，任內對同仁均給予尊重，若有不當也會主動致歉，且孫儉元具布朗大學政治學碩士學位，英語能力優異；廖朝宏僅具國立政治大學外交學系的大學學歷，且英語能力極為有限，甚至連基本活動都需要同仁代為撰寫中英稿件，此差異不僅為管理風格之別，更涉及品格與心理問題。

對此，外交部回應《ETtoday新聞雲》表示，外交部一向重視同仁職場安全與工作環境，對於任何涉及職場霸凌或不當管理之情形，均採取嚴謹態度處理；倘接獲申訴，將依相關規定及程序依保密原則進行調查。

外交部指出，截至目前為止，外交部尚未接獲本案相關正式申訴，惟對於相關情形，將視需要適時進行必要之瞭解。另未具名或未附具體事證之訊息，難以確認來源及相關情事，查證上存有一定限制。外交部已設有申訴機制及保密之處理程序，同仁如遇相關情形，鼓勵應循正式管道反映。