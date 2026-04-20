　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外館霸凌錄1／處長以子女教育要脅　同仁血壓飆升就醫仍遭連環傳訊

▲▼波士頓台北經濟文化辦事處處長廖朝宏。（圖／翻攝自Taiwan in Boston﻿）

▲波士頓台北經濟文化辦事處處長廖朝宏。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in Boston﻿）

記者詹詠淇／台北報導

駐外館處本應是推動外交的前線，如今卻傳出嚴重職場霸凌事件。位於美國東岸的駐波士頓台北經濟文化辦事處被爆處長廖朝宏長期對館內同仁施以威嚇與壓力。去年12月，更發生一名資深駐館人員因遭受嚴重霸凌，導致血壓急遽升高，不得不去就醫，之後長達8天無法返職。對於遠赴海外、全心貢獻國家的外交人員而言，子女安頓是最後的底線，廖朝宏卻將此視為籌碼威脅該資深同仁，甚至經常在會議中情緒不穩，出現羞辱同仁、當場撕毀報告等情形，嚴重影響駐館人員的正常判斷與工作表現。

有爆料者向《ETtoday新聞雲》控訴，「同仁A」為駐波士頓經文處的資深駐館人員，一向備受尊敬，且長期高強度工作，甚至曾連續工作30天都沒有休假。去年12月，廖朝宏找同仁A至辦公室，要求他提交一份文件。由於同仁A工作繁重，未能及時完成，沒想到在得知文件未能完成時，廖朝宏竟情緒失控，對同仁A大聲斥責並加以威脅，「我知道你希望你的孩子能在波士頓接受教育，但如果你無法勝任工作，我也無能為力，你可以離開」。

此事件對同仁A造成重大衝擊，尤其難以接受廖朝宏將他的家人作為施壓手段。爆料者表示，同仁A返回辦公室後，身體不適，即便稍作休息狀況仍惡化，出現嚴重暈眩。同仁A也隨即聯繫配偶前來協助就醫。經診斷，同仁A血壓異常升高且難以控制，不得不中途離開工作崗位就醫。沒想到，在同仁A就醫期間，廖朝宏仍持續傳送訊息要求同仁A處理各項工作事項，造成他極大壓力。醫師最終建議同仁A休養，並禁止他返工長達8天。

爆料者說明，依照規定，若駐館人員請病假達3天以上時，須醫師證明方可返工。然而，由於同仁A僅表示為休假，導致相關事件沒有正式紀錄，整體情況遭掩蓋與隱匿處理。

同仁病假休假也要處理瑣事　常遭當眾撕報告、戳肩膀

而這僅是廖朝宏職場霸凌的其中一例，爆料者指出，廖朝宏自2023年8月到職以來，經常在任何時間、不分日夜聯繫駐館同仁處理事務，瑣碎事項亦是如此，甚至不管同仁是否生病、休假或休息日，都難以避免。霸凌情形普遍存在於駐波士頓經文處，「實際上，全體同仁皆為受害者」，無論性別、資歷長短皆是如此。

他感慨，同仁多為善良、認真且努力工作的人，但廖朝宏卻經常在公開會議中羞辱同仁，甚至導致同仁情緒崩潰落淚，他就曾親眼目睹至少4名女性同仁嚎啕大哭。廖朝宏的行為並未考量性別或年齡差異，且長期高壓及不良工作氛圍已影響同仁正常思考能力，更使部分同仁對工作產生消極態度，因為付出沒有得到肯定，反而持續被批評，此情形已對同仁身心健康造成負面影響。

爆料者說明，在外交體系中，升遷往往仰賴人脈及績效指標，例如媒體投書、替高層撰寫文章、推動台灣參與國際組織（如WHO、WHA、聯合國）、促成州議會決議案、安排州長或議員訪台等。近年來，社群媒體之點閱與互動亦成為評估因素之一。

爆料者指出，廖朝宏透過頻繁會議對同仁施加高度壓力，包括每週長達1個半小時的外交部會議、每月全處會議，以及每日1對1長時間會談。在會議中，廖朝宏情緒不穩，常出現怒罵、拍桌、摔門、丟擲文件、辱罵與羞辱同仁等情形，甚至曾將報告當場撕毀或整份劃X，也曾以肢體方式用力戳同仁肩膀。

爆料者進一步指出，廖朝宏也常在盛怒狀況下中止會議，要求同仁稍後再行重開，並反覆指責特定同仁，使整體辦公室氣氛高度緊張、同仁長期處於壓力與恐懼之中，已影響正常判斷與工作表現。曾有同仁因持續受辱而情緒低落，其他同仁甚至怕會引發自傷疑慮；某次事件中，廖朝宏更在公共區域對多名同仁大聲斥責，引發大樓其他租戶側目關注。

爆料者也說，他向一名資深駐館人員查證，對方表示，廖朝宏在駐美國代表處任職期間，曾與多名同仁發生肢體衝突，且相關情形在圈內多人所知並非秘密。

廖朝宏稱工作相關不算霸凌　駐館人員嘆工作環境如對待金正恩

爆料者表示，廖朝宏曾引用一起霸凌相關案件判決為例，作為對同仁施加不當對待的依據與藉口，自身行為並非霸凌，因為法院認為如果是與工作相關的行為，得以被允許。

爆料者感慨，台灣歷經長期努力，才成為現代民主國家。然而，外交部卻派任並放任具威權作風的人員在外運作，且缺乏有效監督。廖朝宏在辦公室內權威與影響力，使同仁對其產生高度畏懼，氛圍甚至被形容如同對待北韓領導人金正恩一般，同仁也經常在隨行時，隨身攜帶筆記本以記錄廖朝宏交辦事項。

爆料者說，相較之下，前處長孫儉元以專業能力與優良品格著稱，任內對同仁均給予尊重，若有不當也會主動致歉，且孫儉元具布朗大學政治學碩士學位，英語能力優異；廖朝宏僅具國立政治大學外交學系的大學學歷，且英語能力極為有限，甚至連基本活動都需要同仁代為撰寫中英稿件，此差異不僅為管理風格之別，更涉及品格與心理問題。

對此，外交部回應《ETtoday新聞雲》表示，外交部一向重視同仁職場安全與工作環境，對於任何涉及職場霸凌或不當管理之情形，均採取嚴謹態度處理；倘接獲申訴，將依相關規定及程序依保密原則進行調查。

外交部指出，截至目前為止，外交部尚未接獲本案相關正式申訴，惟對於相關情形，將視需要適時進行必要之瞭解。另未具名或未附具體事證之訊息，難以確認來源及相關情事，查證上存有一定限制。外交部已設有申訴機制及保密之處理程序，同仁如遇相關情形，鼓勵應循正式管道反映。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資回補台股43億元　續買聯電4.9萬張
真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長
快訊／辣椒水竟是分局長噴的　柯文哲發聲
快訊／鄭家純宣布懷雙胞胎！
快訊／中共航母遼寧號穿越台灣海峽　國防部公布空拍照
黑白切少東「被斷手腳」丟包　內幕曝光
快訊／海嘯來了！　氣象廳：後面恐有更大波

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／辣椒水竟是分局長噴的　柯文哲：相信不會是蓄意

快訊／中共航母遼寧號穿越台灣海峽　國防部公布監控空拍照

開除李貞秀　林智群：民眾黨理由很瞎！但她犯關鍵失誤

外館霸凌錄3／申訴淪虛設　林佳龍辦公室遭指關切後求救訊號被消失

非重查林智堅學倫案！監院：接獲民眾陳情　首度調查學位撤銷程序

商總許舒博挺中共「惠台措施」　國民黨：政府要拋開抗中束縛

外館霸凌錄2／跟波士頓市長關係差　處長自恃吳釗燮撐腰

外館霸凌錄1／處長以子女教育要脅　同仁血壓飆升就醫仍遭連環傳訊

魏平政「不信魔咒」參選彰化縣長　成立粉專宣布：我準備好了

又嚇壞大家！郭正亮節目狂咳數分鐘　主持人、來賓急關心

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

快訊／辣椒水竟是分局長噴的　柯文哲：相信不會是蓄意

快訊／中共航母遼寧號穿越台灣海峽　國防部公布監控空拍照

開除李貞秀　林智群：民眾黨理由很瞎！但她犯關鍵失誤

外館霸凌錄3／申訴淪虛設　林佳龍辦公室遭指關切後求救訊號被消失

非重查林智堅學倫案！監院：接獲民眾陳情　首度調查學位撤銷程序

商總許舒博挺中共「惠台措施」　國民黨：政府要拋開抗中束縛

外館霸凌錄2／跟波士頓市長關係差　處長自恃吳釗燮撐腰

外館霸凌錄1／處長以子女教育要脅　同仁血壓飆升就醫仍遭連環傳訊

魏平政「不信魔咒」參選彰化縣長　成立粉專宣布：我準備好了

又嚇壞大家！郭正亮節目狂咳數分鐘　主持人、來賓急關心

活塞魔咒！　季後賽連18年沒在主場贏球、狂吞11連敗

腰椎瞬間爆裂！　25歲女下樓梯滑手機…慘踩空致「下肢癱瘓」

鴨子划水！科技圈悄悄點頭　盧秀燕AI布局早已開跑

復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找

彰化截肢男住貨車1個月！靠善心人供食　賴清美盼社會處安置

西螺迎大甲媽祖盛況超震撼！4天不關廟門　做隨香客最暖補給站

《戲說》男星從小帶天命！　「媽懷孕15個月生他」親曝與媽祖緣分

楊大正父「細菌侵腦」彌留3個月！　「媽祖發威救命」超玄內幕曝光

好天氣剩2天　周四鋒面接近「全台連3天有雨」

正妹網紅「鐵人三項」溺斃！水下3公尺尋獲遺體　粉絲震驚

【這畫面太暖】88歲輪椅阿嬤完成心願　媽祖停下讓她鑽轎

政治熱門新聞

大甲媽C位爭奪戰！藍縣長、綠鎮長接轎爆衝突

李貞秀笑了！　還想當立委提「假處分」：是我的搶不走

里長競選形象照「露腹肌」爆紅！全場大歪樓

分局長誤噴柯文哲「民眾黨卻痛罵賴清德」　綠：黃國昌立即道歉

柯文哲遭噴辣椒水竟是「分局長惹禍」　王義川轟唬爛：這種事你信？

快訊／辣椒水竟是分局長噴的　柯文哲回應了

馬英九雙掛號促開會　李德維：在急什麼？

快訊／中共航母遼寧號穿越台灣海峽　國防部公布監控空拍照

李貞秀提假處分　黃國昌喊不擔心：她跟王金平狀況完全不一樣

李貞秀提假處分　他點最新觀賽重點：誰才是立委？韓國瑜頭痛了

曝反對鞭刑原因　呱吉：失望民進黨以勝選為目標支持公投

老公涉詐欺　藍議員是國民黨要角二代

藍女議員老公涉詐欺　遭檢方偵辦

藍議員老公涉詐欺　「洗產地」手法曝光

更多熱門

相關新聞

外館霸凌錄3／申訴機制淪虛設　林佳龍辦公室遭指關切後求救訊號被消失

外館霸凌錄3／申訴機制淪虛設　林佳龍辦公室遭指關切後求救訊號被消失

駐外館處本應是推動外交的前線，如今卻傳出嚴重職場霸凌事件。位於美國東岸的駐波士頓台北經濟文化辦事處被爆出處長廖朝宏長期對館內同仁施以威嚇與壓力。儘管外交部內有正式申訴管道，但被霸凌者多擔憂職涯受影響，往往不敢提出正式申訴，更擔心身分暴露後被調派至條件較差的外館。此外，外交部長林佳龍也曾在去年10月發內部信提醒主管職，霸凌最高可罰100萬新台幣，且修法後申訴時效延長，盼打造更溫暖友善的職場環境，但在駐波士頓經文處似乎未能發揮效用。

外館霸凌錄2／處長自恃吳釗燮撐腰：沒人能挑戰我

外館霸凌錄2／處長自恃吳釗燮撐腰：沒人能挑戰我

非洲11國40餘名政要歡迎賴清德訪史國　外交部：代表台灣模式受肯定

非洲11國40餘名政要歡迎賴清德訪史國　外交部：代表台灣模式受肯定

索馬利蘭PO我國旗歡迎賴清德訪非　綠黨團讚正面訊息

索馬利蘭PO我國旗歡迎賴清德訪非　綠黨團讚正面訊息

賴清德出訪前爆我史瓦帝尼大使貪汙　國安單位追查中方操作軌跡

賴清德出訪前爆我史瓦帝尼大使貪汙　國安單位追查中方操作軌跡

關鍵字：

外交部廖朝宏駐波士頓經文處職場霸凌

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

快訊／柯文哲逢甲遭噴辣椒水！竟是分局長搞烏龍

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面