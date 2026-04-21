商總控被施壓　何博文：台商很清楚中國政策是真正惠台還是以商逼政

▲民進黨副秘書長何博文。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

中國在「鄭習會」後宣布10項對台新政策，全國商業總會昨串聯7項產業的公協會代表開記者會，商總理事長許舒博說，沒有中國施壓，反而是政府致電要求公協會不要參加記者會。對此，民進黨副秘書長何博文今（21日）表示，到底是真正惠台，還是試圖透過政治運作影響台灣，所有台商跟企業都非常清楚，台灣是多元社會，民進黨尊重各種不同聲音，最重要是基於台灣主體性，在發展民生經濟之餘，也要顧慮到對方背後的隱藏政治意圖。

針對商總記者會，民進黨副秘書長何博文今（21日）在「民主超新星：新二代青年培力營」宣傳記者會表示，不曉得是誰有所施壓，台灣本來就是民主多元社會，各工商團體與政府之間的溝通都非常順暢。

何博文指出，重點是在於中國對台灣的所謂10項惠台措施，到底是否有所實質助益，還是只是「以商逼政」的作為。到底是真正惠台，還是從過去到現在反反覆覆不斷端出同樣的東西？背後還用政治力，來影響所謂惠台，到底是真正惠台，還是試圖透過政治運作影響台灣，所有台商跟企業都非常清楚。

何博文說，除了商總之外，工總今日有發表聲明，其實大家都可以參考，台灣是多元社會，民進黨尊重各種不同聲音，最重要是基於台灣主體性，在發展民生經濟之餘，也要顧慮到對方背後的隱藏政治意圖，「這是我們必須要防範的」。