「發芽馬鈴薯絕不會進入市場」　卓榮泰：會整櫃拿出來檢查每一顆

▲農業部長陳駿季、行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良答詢美國加工馬鈴薯進口爭議。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

台美對美國產「加工用」馬鈴薯另訂檢疫新規，若發現發芽、發霉或腐爛，必須整顆棄置，但與過往「整櫃退回」規定不同，引發食安疑慮，藍委王鴻薇就質疑檢驗量能是否充足。行政院長卓榮泰今（21日）表示，發芽、腐爛、有毒的馬鈴薯，絕對不會進入市場，「我們會整櫃的檢查，每一顆拿出來檢查的」。卓更說，我方是仿照日本的高標準，他希望我方的農產品去到國外，也不會因為一個小小問題被全部退回，雙方要互惠。

王鴻薇表示，因為政府配合跟美國簽署ART，所以今年放寬美國進口的馬鈴薯標準，即便腐爛、發霉、發芽，只要加工之後就准予輸入，但事實上檢驗馬鈴薯有無龍葵鹼的檢驗所全國只有兩家，檢驗大概需要5至7天，量能實在太低了，然而進口馬鈴薯的一個貨櫃可能就有十萬顆以上，所以海關如何做檢驗？且還要檢驗有無龍葵鹼，按照這時間，馬鈴薯都長成一堆葉子了。她要問，如果老百姓非常反對這樣輸入方式，是否可能回到比較嚴謹的檢驗標準？這個規定只針對美國進口的馬鈴薯嗎？

卓榮泰說，對美談判過程中，有任何變更要依據雙方以及指定代表來會商，「我們也做了美國加工用馬鈴薯輸入的檢疫的條件」，所以這是「加工用」的馬鈴薯，不是把發芽的馬鈴薯拿去加工，這是錯誤的。政府有四項原則：一、對毒性的檢疫標準不變且會加嚴；二、馬鈴薯有發芽或沾土壤，絕對不會從美國出口；三、進口時候，「加工型」的馬鈴薯如果發芽或是腐爛，是整顆丟棄，絕對不是把它挖掉；四、會逐一強化檢驗。

卓榮泰強調，他保證的是，發芽、腐爛、有毒的馬鈴薯，絕對不會進入市場。

對於檢驗標準是否更改，卓榮泰說，不是死也不改。農業部長陳駿季指出，農業部跟衛福部層層把關馬鈴薯的進口，絕對不會讓任何有疑慮的，包括發芽、腐爛的流到市場；第二，發芽是為了防止馬鈴薯流到田間去使用，所以有很嚴謹的檢疫規範，衛福部所管的衛生安全條件也沒有變更。

針對檢疫標準只針對美國，還是適用其他國家？衛福部長石崇良表示，食品衛生標準完全沒有變，只要驗出有龍葵鹼，「這個超過我們標準是整批就退」。但王鴻薇追問，今天如果是加拿大的，標準是什麼？陳駿季回應，在邊境把關過程中，如果發現到，包括衛福部檢定出來的一些茄鹼超標，或者是其他的，一定是整櫃退櫃，「但是只有芽體的部分是可以」。

「我們是仿照日本高標準，日本做法也是跟我們相同。」卓榮泰指出，他希望我方的農產品去到國外也不會被這樣對待，一個小小問題全部退回，這是雙方要互惠。卓榮泰也說，「我們會整櫃的檢查，每一顆拿出來檢查的」。