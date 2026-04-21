噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

▲台中市警察局第六分局鬧出辣椒水之亂，分局長周俊銘遭拔官，被部分人士人為警政署懲處過重，對此盧秀燕回應：可以理解。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市警察局第六分局長周俊銘在維安民眾黨前主席柯文哲陪同參選人掃街逢甲夜市時，測試辣椒水噴罐，引起混亂，事後遭拔官調職，局長吳敬田也自請處分，藍綠認為懲處過重。對此，台中市長盧秀燕表示，這並非烏龍事件，而是紀律問題，並對警政署與警察局做出的懲處表示「可以理解」。

坐鎮專案會議卻沒坦承 盧秀燕：耗費大量人力物力

盧秀燕指出，這起案件被列為重要案件，警察局長與檢察官都親自召開專案會議進行調查，然而，出包的當事人當時就坐在現場，卻在第一時間、甚至第二時間都沒有坦承實情。

盧秀燕批評，因為當事人的隱瞞，導致警察局必須勞師動眾，調動大量人力、物力，針對逢甲商圈的監視器進行地毯式的交叉比對與訪談，如果早就坦承，那就不用耗費這麼多的人力物力，也可以加速偵辦。

▲周俊銘從警近30年，卻因為一罐辣椒水噴霧遭拔官。（圖／翻攝第六分局粉絲專頁）



盧秀燕強調，這件事如果只是單純的烏龍事件，或許可以討論比例原則，但此案的核心在於「警察紀律」，當事人卻是等到警方發現、比對後才坦承，這嚴重影響警察形象；她更直言，身為警察同仁，對於所使用的器材應有專業了解，「不可以在那邊試噴壞掉了，卻沒有辦法處理」，這同時也是對主官應變領導能力的考驗。

回應懲處過重爭議：紀律問題是核心

針對目前藍綠陣營有聲音，認為對周俊銘的懲處過重，盧秀燕回應，基本上懲處是警政署核定的，因警察是一條鞭系統，其人事派定及懲處，是由警政署來主導。