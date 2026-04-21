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賴清德接見CSIS　「訪團讓台灣在國際不孤單！更讓威權者忌憚」

▲▼總統賴清德接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德21日接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團時表示，台灣位於民主防線的最前緣，威權主義的威脅是台灣人每天的日常，而CSIS像是一盞強大的探照燈，透過精準的兵棋推演、政治分析和國際投書，讓世界理解台海和平穩定對全球繁榮至關重要，「訪團貴賓長年以來的關切，讓台灣在國際不孤單，更讓威權者有所忌憚」。

賴清德指出，無論是台灣的國家安全、印太的和平穩定，或是世界的民主發展，台灣人深信和平靠實力，實力是和平的護城河。因此政府積極提升國防力量、建構全社會防衛韌性。他說，台灣今年度的國防預算按照北約標準已超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP 5%。政府也提出為期8年400億美元的國防特別預算，以加速裝備的籌獲與現代化，更向世界展現出台灣自我防衛及捍衛印太和平穩定的決心。

賴清德感謝美國政府依據《台灣關係法》及「六項保證」，履行對台灣的支持和承諾，並在上個月的美日元首峰會重申台海和平穩定的重要性。

▲▼總統賴清德接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團。（圖／總統府提供）

賴清德表示，台灣和美國持續在各領域加強交流合作。今年2月完成了第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話」，所涵蓋的議題是歷屆以來最多元、也最全面的一次，包括供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物供應鏈等重要合作，更簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，展現出共生夥伴關係，也有助於雙方未來共同擴大潛在合作的規模。

賴清德談到，今年是台灣總統直選30週年，也是美國建國250週年，這個月10日《台灣關係法》立法剛滿47年，正因為有訪團貴賓如此重視台灣的友人，台美關係才能不斷深化，在自由、民主、繁榮的道路上攜手前進。

賴清德表示，何慕理會長返美後即將交棒給參謀首長聯席會議鄧福德（Joseph Dunford）前主席。台灣永遠不會忘記這些年來何慕理會長與 CSIS 團隊給予的堅定支持。他強調，台灣的大門永遠為老朋友敞開，歡迎何慕理會長常常來訪，也期待未來有機會與新任鄧福德會長見面交流。最後祝福訪團貴賓訪問行程順利、成果豐碩。

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