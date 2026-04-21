巴西駐台代表喊一中需被驅逐？　外交部：他人在台灣上班

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

巴西駐台商務辦事處處長桑路易日前接受媒體專訪時稱，「台灣是中國一部分」。外交部發言人蕭光偉今（21日）表示，桑路易目前人在台灣上班，外交部已促請桑路易注意，也提醒外交代表有不干涉駐在國內政的義務，後續會持續關注相關情形發展。

巴西駐台商務辦事處處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）接受《上報》專訪時表示，台灣是中國的一部分，「這就是為什麼我們不承認台灣是獨立國家，而且大多數國家都不承認台灣是獨立國家」，且不只巴西不承認台灣是獨立國家，就連國民黨黨主席也持類似看法，他更直言，「巴西為何要有不同意見？連你們內部都沒有共識」。

外交部13日上午已向桑路易表達嚴正抗議與關切，外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知的事實，也是客觀的現狀。對桑路易不實且不當的發言，外交部表示高度不滿，並重申，依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。

外交部拉丁美洲及加勒比海司長韓志正16日則說，桑路易在休假中，外交部透過電話向桑路易表達嚴正關切與抗議，對方在電話中沒有多做回應，只說好幾篇報導內容對台灣的說法都是正面的，對於台灣的抗議跟關切，「他表示知道了」。

外交部今（21日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部秘書處處長陳錦玲進行業務簡報。媒體關切，桑路易是否返台了？是否會將桑路易驅逐？如果未將桑路易驅逐，未來其他國家代表如果發表類似矮化台灣的言論，該如何處置？

蕭光偉表示，外交部之前就已經有做過回應，有關於桑路易之前的發言，外交部已經有向對方表達嚴正抗議及關切。對於桑路易不實而且不當的發言，除了表達高度不滿之外，同時也促請桑路易注意，並且重申依據國際法，外交代表也有不干涉駐在國內政的義務，這個部分已經向對方提醒過了，後續也會持續關注他的相關情形發展。

蕭光偉也證實，桑路易目前人在台灣、在上班。

至於後續如果有其他國家代表也有類似言論，蕭光偉指出，要就相關情形的實際狀況進行了解後，再做最適當及最有必要的應處。