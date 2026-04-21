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辣椒水分局長硬派背景曝！笑喊：尷尬的是別人...請假爬山等拔官

記者鄧木卿／台中報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲日前到逢甲夜市掃街，被不明人士噴灑辣椒水，引發社會高度重視，結果竟是當時在現場的第六分局長周俊銘所為，據了解，周俊銘面對記過還被拔官，心情很坦然，波瀾不驚，處分背後是否有政治考量？他微笑不語說「我不尷尬，尷尬的是別人」。

▲▼周俊銘面對記過拔官，內心很坦然。（圖／ETtoday資料照）

▲周俊銘面對記過拔官，內心很坦然。（圖／ETtoday資料照）

創黨主席又是爭議不斷的柯文哲，在人潮眾多的逢甲夜市掃街，周俊銘提防著會有人鬧場，主動領取辣椒水，結果領到的是蓋子破裂的，在同事眼中，分局長會領辣椒水不意外，當場檢查還堪不堪用，也不意外，他是個鬼點子多的好奇寶寶。

周俊銘當場按壓測試，豈料辣椒水壓頭卡在彈不上來，辣椒水一直狂噴，他立即將噴嘴朝向地面，快速走離柯文哲，或許老天不幫他，風速吹起已噴出的辣椒水，撲向迎面走來的柯一行人。

警二分局1名資深警官指出，周俊銘點子多，作風又強硬，部份跟不上他腳步的下屬對他怨聲載道，這名警官舉例，3年前，各單位都只知道打詐、防詐，但他是第一個從落網車手歸納出，外籍車手是詐欺集團的新型態犯案份子。

▲▼周俊銘面對記過拔官，內心很坦然。（圖／ETtoday資料照）

▲周俊銘測試壞掉的辣椒水。（圖／記者許權毅攝）

有些人對這個推論不以為然，後來在他指示偵辦下，便破獲首起馬來西亞籍、一團10多人全是以觀光名義入境的車手，後來，外籍車手愈來愈多，愈來愈國際化。

周俊銘原本打算明年4月、滿55歲退休，展開人生第二春，如今面臨拔官調職，退休年齡恐會延後，他請了一星期的假，等待派令，上午回到分局寢室，簡單收拾行李後帶著妻子去爬山散心去了。

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