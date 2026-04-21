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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被蕭旭岑點名好好照顧馬英九　金溥聰直球對決：調查後我親說明始末

▲金溥聰。（圖／記者黃克翔攝）

▲金溥聰。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律遭解職，基金會也組三人調查小組處理中，相關風波持續延燒。蕭旭岑今（21日）受訪時表示，他不確定基金會每天發聲明，有多少是前總統馬英九真正的意思，並呼籲國安會前秘書長金溥聰等人好好照顧馬，不要風波過後就不管馬了。對此，金溥聰回應，等三人調查小組調查報告完成後，他親自面對媒體，完整說明他協助馬英九調查此事的始末，及所有相關事實，絕不會逃避。

馬英九基金會連日回應蕭旭岑、王光慈案，昨甚至在一份有馬英九簽名、印章的聲明中，馬請蕭、王兩人不要再透過媒體或特定人士，持續散布貶損基金會或他名譽的言論。但蕭旭岑21日上午接受廣播專訪時表示，他昨看到聲明，希望他或王光慈不要再透過媒體散布貶損基金會或馬英九的言論，「事實上我都沒有」；他尊重董事會調查小組，但他不太確定現在馬英九基金會每天發的聲明，有多少是馬真正的意思，「是幾分之幾的馬英九？我不知道」。

蕭旭岑還呼籲，金溥聰、代理執行長戴遐齡等人「千萬不要落跑」，好好照顧馬，不要在這些風波過去之後，就不管馬了。

對此，金溥聰發聲明回應，「財團法人馬英九文教基金會馬英九董事長昨日已請三人調查小組盡快完成調查報告，他不必跟當事人針鋒相對，徒增事端，他只需靜待三人小組的結案報告盡速出爐，讓證據說話，只要水落石出，真相自會大白」。

針對蕭旭岑強調外界對他有許多不實指控，金溥聰說，據他了解，馬英九基金會從未對外放話，也請當事人不要輕易受人挑撥。

對於當事人直接點名他，要「好好照顧馬英九，不要落跑」，金溥聰表示，他承諾將會等三人調查小組的調查報告完成後，親自面對媒體，完整說明他協助馬英九調查此事的始末，及所有相關事實，絕不會逃避。

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金溥聰蕭旭岑王光慈馬英九

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