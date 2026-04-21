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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

證實致電給商總理事長許舒博　邱垂正：沒有施壓只有關懷支持

▲陸委會主委邱垂正。（資料照／記者徐文彬攝）

▲陸委會主委邱垂正。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中國大陸在「鄭習會」後宣布10項對台新政策，全國商業總會昨串聯7項產業的公協會代表開記者會，商總理事長許舒博說，沒有大陸施壓，反而是政府致電要求公協會不要參加記者會。對此，陸委會主委邱垂正今（21日）表示，陸委會有進行業者了解，不過許舒博沒有回他的電話，但是許應該知道陸委會都是一起為國人、為業者的權益而努力，沒有所謂施壓，只有關懷支持。

商總昨舉辦「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，邀集旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等產業代表出席。對於會前傳出商總受到陸方施壓，動員產業要向政府表態，但許舒博說，沒有大陸施壓，反而是政府致電要求公協會不要參加記者會。另外，民進黨政策會執行長吳思瑤認為產業界這類做法是「以商逼政」，中華兩岸旅行協會理事長許晉睿則認為這種說法其實是「以政逼商」。

邱垂正21日到立法院列席行政院長卓榮泰報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢，並於會前受訪。對於「以政逼商」說法，邱垂正表示，政府始終都關懷並支持相關業者，也會跟業者與人民站在一起，一致行動，共同呼籲中共要揚棄對台統戰分化的政治操作，希望相關的議題能夠正視我方公權力的存在，同時回歸到兩岸正常的互動機制，透過政府與政府不預設前提、能夠在對等尊嚴下與對岸進行協商，這樣最能確保所有的業者與民眾最大的權益。

邱垂正說，陸委會也支持許多業者，像許舒博所說的，兩岸的經貿交流不應該被政治化，應該要一視同仁，不要被區別對待。但在過去歷史經驗也看到，比如陸客來台、農漁產品輸中，「中共都把這些對他們的正常經濟的這個交流，不斷地把它『政治武器化』，說停就停、說斷就斷」，讓我方弱勢的農漁業者往往血本無歸、哭訴無門，這些歷歷在目。

邱垂正表示，所以陸委會希望能夠透過政府與政府的協商機制，透過制度化、機制化的保障來減少業者的風險以及不確定性。他要強調，政府是支持對等尊嚴、健康有序的兩岸交流，也不希望附帶著沒有「中華民國台灣」生存空間的政治前提，或者是把兩岸交流淪為政黨之間政治交易的籌碼。

邱垂正說，任何涉及到公權力事項，應該要由政府透過政府在不預設任何政治前提下，透過對等尊嚴下來溝通、來達成協議，如此對業者、對國人最有保障。

媒體追問，許舒博提到在記者會前，台灣有部分官員致電給商總，疑似施壓，陸委會有致電給商總嗎？邱垂正說，陸委會有進行業者了解，不過可以問許理事長，「但他沒有回我電話，但是他應該知道我們都是一起為國人、為業者的權益而努力」，沒有所謂施壓，陸委會只有關懷支持。

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