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1.25兆國防特別預算國防部全說了　編5500億買防空等飛彈花最多

▲國防部長顧立雄。（圖／記者劉耿豪攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

1.25兆國防預算特別條例持續卡關，立法院外交國防委員會昨召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，並備質詢。國防部今（21日）公布可公開的資料，進一步羅列七大項目的採購金額、更細項的採購武器數量，其中最大筆的花費在採購「防空、反彈道及反裝甲飛彈」，共5500億元。另「臺美共同研發及採購」共編列640億元，羅列4大項， 全數屬機密資料。

在行政院版1.25兆國防預算中，籌購「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI 輔助與 C5ISR 系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」等七大類。

國防部21日公開的報告中更進一步指出，「精準火砲」編列810億元， M109A7自走砲60門、精準彈藥4080發、彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈及附屬裝備。

「遠程精準打擊飛彈」編列1600億元，規劃向美軍購海馬士多管火箭飛彈系統82套、精準火箭1203箱、戰術區域飛彈420枚。

「無人載具及其反制系統」編列3350億元。在無人機部分，以商購方式採購垂直起降智慧型無人機280架、人攜式無人機反制系統635套，以向美軍購方式，採購ALTIUS-600ISR 478架、ALTIUS700M 1554架等反甲型無人機飛彈系統，也會委製中科院，採購「銳鳶二型無人機」32架、委製軍備局生製中心，執行國內公開採購及情資系統整合，採購濱海監偵型無人機1446架、執行國內公開採購及火工段整合，採購沉浸、投彈、小型自殺及中程自殺式無人機20萬8200架，另也會採購「硬殺混合無人機反制系統」，但細項部分為機密。

無人艇部分，則是委製軍備局生製中心，執行國內公開採購及火工段整合，採購自殺無人艇1320艘。

「防空、反彈道及反裝甲飛彈」共編列5500億元。國防部共列6個採購項目，但公開部分僅規劃委製中科院，採購系統2套、飛彈128枚；向美軍購，採購標槍反裝甲飛彈70套、飛彈1050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套、飛彈1545枚。

「AI輔助與C5ISR 系統」編列100億元，分為「人工智慧輔助決策系統」及「臺灣戰術網路(TTN)及部隊覺知應用套件(TAK)」，前者細項屬機密，後者也僅公開將以商購方式，採購TTN及TAK 2類平板及手機等10項12萬191件。

「強化作戰持續量能相關裝備」編列500億元，包含以商購方式置120公厘戰車彈組裝線、105-155公厘火砲砲管生產線、軍用鋰鐵電池生產線、155公厘榴彈用發射藥包生產線、各式迫砲彈發射藥包生產線、化學防護面具生產線、強力高能炸藥等2類生產線、30公厘彈筒生產線、新式步槍瞄準具生產校驗線、夜視鏡生產線等產線設備及機具等13項目，以及採購機動阻絕器材356套。

另也會採國外商購方式，籌獲120公厘戰車彈2萬3500發、105公厘戰車彈6萬發、30公厘機砲彈26萬發、155 公厘榴彈發射藥包26萬發及強力高能炸藥24萬8000件。

至於「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」部分，共編列640億元，全部共列4大項，但皆屬於機密資料。

國防部說，此次會編列特別預算，是因為考量中共軍事實力不斷增長，對我猝然突襲機率升高，國軍必須立即強化可執行多層次削弱的不對稱戰力，並建構強韌防衛體系。然目前軍事投資持續案重大案項，已到達交運付款高峰期；另針對已完成議約，備料投產軍購案項，美方也表示不得延後付款。

國防部也說，以2026 年為例，軍事投資預算計1616億元，扣除上述持續案1532億元後，僅84億元可容納新增案項。然目前特別預算所需預算規劃1.25兆元，平均每年概需1560億元，新增案額度將無法容納；另後續長期性新增軍事投資需求金額高達700億餘元，故公務預算並不足以支應急迫性建案需求。

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