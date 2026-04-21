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115年度總預算案今付委　卓榮泰：全力追趕進度完成各項施政

▲▼行政院長卓榮泰報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備詢 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲行政院長卓榮泰報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備詢 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告「115年度中央政府總預算案」，立委質詢約到中午左右結束，立法院副院長江啟臣宣布總預算案交財政委員會依分配表及日程，分送各委員會審查。行政院長卓榮泰表示，行政團隊會加快「更開放、更富強、更安全的國家總路線」的腳步，全力追趕進度，讓攸關民生經濟與建設、國家韌性與安全的各項施政，能順利完成。

立法院朝野黨團15日時協商達共識，同意在今（21日）邀卓榮泰報告總預算案並備質詢後即交審查。而關於總預算卡關癥結點的「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」，行政院要在總預算案付委後半年內，提出相關修正案及其他有關軍公教保障措施。

在總預算編制經過質詢結束後，卓榮泰在臉書表示，此次預算涵蓋國家安全、經濟發展、人民福祉、公共建設及科技領先等各項施政計畫。已經過了200多天的延宕，期待立法院能夠有別於以往：第一，能儘速地審議；第二，合理寬列預算。

卓榮泰喊話，尤其面對近期中東情勢，很多預算非去年編制時所能預先設想，希望立法院在審查過程中合理寬列，讓政府有更大能量協助人民，一起面對國際情勢發展。

卓榮泰強調，行政團隊加快「更開放、更富強、更安全的國家總路線」的腳步，全力追趕進度，讓攸關民生經濟與建設、國家韌性與安全的各項施政，能順利完成。

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