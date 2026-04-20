賴清德關心日本強震　「台灣與日本人民同在！隨時提供協助」

▲總統賴清德關心日本強震。（圖／賴清德社群平台）



記者陶本和／台北報導

日本東北外海發生強震，日媒《NHK》報導指出，日本氣象廳於20日晚間7時30分發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」，示警千島海溝與日本海溝一帶，未來發生巨大地震的可能性已相對提高。對此，總統賴清德晚間表示，他代表台灣人民致上誠摯慰問，「台灣與日本人民同在，我們期盼當地民眾平安無恙，並隨時準備提供必要的協助」。

根據日本氣象廳最新公布，20日下午發生於三陸沖的強震，芮氏規模已由原先的7.5上修至7.7，震源深度也從10公里修正為19公里，顯示地震能量比初判更強。

日本此次注意情報涵蓋北海道至關東地區共7個道縣、182個市町村。日本政府與氣象廳指出，當千島海溝及日本海溝周邊發生規模7以上地震後，後續引發更大規模地震的風險將上升，因此透過該機制提醒地方政府與民眾提高警覺。

這也是自2025年12月青森外海地震以來，再度發布同類型警示。該制度自2022年12月啟用，屬於日本針對連鎖型大地震風險的重要預警措施之一。

對此，賴清德表示，他謹代表台灣人民致上誠摯的慰問。台灣與日本人民同在，我們期盼當地民眾平安無恙，並隨時準備提供必要的協助。

國安會秘書長吳釗燮也表示，針對此次地震，我們表達深切的關切，並衷心祈願日本的各位平安無事。我們正密切關注事態發展，並已準備在必要時提供協助。