柯文哲遭誤噴辣椒水　林昱孜道歉：誤會是不同立場人所為

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲等人17日在台中逢甲夜市遭噴辣椒水，引發民眾黨支持者不滿，事後卻查出是台中第六分局分局長周俊銘誤噴。嘉義市民眾黨東區議員參選人林昱孜曾發文表明，「立場不同互相尊重，嚴重譴責暴力行為」，她昨日（21日）再度發文，為先前的言論致歉，「抱歉誤會是不同立場人所為」。

▲周俊銘（左）測試辣椒水竟誤噴柯文哲（右）。（資料照／台中市政府警察局第六分局官網、記者唐詠絮翻攝）

柯文哲逢甲夜市遭噴辣椒水

柯文哲17日陪同台中市議員參選人劉芩妤在逢甲夜市拜票，過程中突然遭噴辣椒水，造成柯、劉及志工等多人身體不適。事發之後，部分民眾黨支持者懷疑是綠營人士或青鳥所為，紛紛在網路上發文批評。

調查發現是分局長誤噴

林昱孜當時也在Threads上發文直言，「看到台中的朋友被辣椒水攻擊真的很心疼，立場不同互相尊重，嚴重譴責暴力行為，如果今天是你的家人作何感想？」但隨著警方調查結果公布，卻發現是第六分局分局長周俊銘誤噴。

▲林昱孜為先前的PO文道歉。（圖／翻攝自Facebook／林昱孜）

林昱孜發文道歉

對此，林昱孜21日再度於Threads上發文，坦言「台中辣椒水案水落石出，昱孜為前幾日發文致上歉意，抱歉誤會是不同立場人所為，感謝警局將事情真相告知。再次為發文表達歉意，抱歉」、「昱孜沒有等待事情明朗就發文，此事提醒自己，專注嘉義選民服務。再次謝謝大家提醒」。

分局長遭拔官 柯文哲緩頰

目前，誤噴辣椒水的周俊銘已經被記過並調離非主管勤務，案件後續將依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。柯文哲也表示，相信分局長不會蓄意噴辣椒水，但如果能在第一時間說明，不僅可以減少警方的查案成本，也能減少懷疑與對立，這是這次事件中可以改進的地方，「再次感謝台中市警局的火速破案，大家辛苦了。」