農業部署長親上火線！誤傳「發芽馬鈴薯」流竄：不合格一律銷毀

▲農業部署長親上火線澄清：發芽馬鈴薯不合格一律銷毀。（圖／農業部）



記者許力方／台北報導

網路瘋傳「有毒馬鈴薯恐流入市場」，農業部動植物防疫檢疫署署長杜麗華20日晚間親上火線，錄製影片澄清，發芽、腐爛或含毒素的馬鈴薯不可能進入市場，從輸出前到邊境檢驗均有層層把關，確保國內食品安全無虞；而台灣的防檢疫體系很堅強，呼籲不要再以謠傳傷害台灣的防檢疫體系。

輸出前到邊境 三道關卡全面把關

農業部聲明指出，指出，美國出口馬鈴薯前須取得檢疫合格證明，若有病蟲害、附帶土壤或發芽情形，均不得輸台。產品抵達台灣後，衛福部會進一步檢驗腐爛、發霉及茄鹼含量，若不符規定，將直接退運或銷毀。

此外，農業部也會針對病蟲害與芽體進行查驗，一旦發現發芽個體，將立即封存並運往指定地點處理，不合格者整批棄置，僅有通過檢驗的產品才會進入後端加工流程。

署長親自出面 強調不會流入市面

杜麗華也錄製影片說明，媒體所稱「有毒馬鈴薯流入市面」為不實訊息，政府與衛福部合作，從源頭到邊境皆嚴格把關，「絕對不會讓發芽、腐爛或發霉的馬鈴薯進到消費市場」。她強調，台灣防檢疫體系運作堅強，第一線人員持續落實各項檢查工作，「不要再用謠言，抹煞同仁的努力，傷害台灣的防檢疫體系。」