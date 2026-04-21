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在中國「翻牆」注意了　中共封控升級！直接監控＆處罰使用者

▲▼中共解放軍拍片宣傳「反翻牆」連結境外網站。（圖／翻攝自影片）

▲中共解放軍拍片宣傳「反翻牆」連結境外網站。（圖／翻攝自影片）

記者陶本和／台北報導

國防安全研究院網路安全與決策推演研究所政策分析員曾敏禎近日指出，中共在「翻牆封控」上全面升級。中共自今年3月起，地方公安陸續開始啟動針對網民「翻牆」祭出打擊行動，4月中旬後，由中央網信辦與工信部主導，結合三大電信營運商（中國移動、中國電信與中國聯通），直接對翻牆的「使用者端」進行監控與處罰。

曾敏禎指出，此次行動不同於以往僅針對個體「翻牆問題」的零星違規行為與虛擬私人網路（VPN）工具供應商的封堵，已升級為一場由中央主導、電信系統全面參與的「全國性網路封控行動」。

在中共升級封控的動機上，曾敏禎分析，在「對外」部分，因爲美國中央情報局（CIA）在1月公開透過社群平台招募中國人員，並發布「安全翻牆」與匿名聯絡教學，2月又推出主打隱私保護與匿名性的應用程式「Freedom.gov」平台，無須傳統VPN翻牆即可瀏覽受封鎖的西方網站，協助中國、伊朗受到嚴格網路管制國家民眾。

因此，曾敏禎表示，在此背景下，中共強化VPN封鎖，不僅是防止資訊流入，更是為阻斷外部勢力透過數位管道進行認知影響與滲透，維持其資訊控制與政權安全。

在「對內」動機上，曾敏禎說，封網反映中共高層對「資訊外溢」高度不安全感，尤其在經濟下滑壓力與社會衝突事件頻發背景下，當局試圖避免類似2022年「白紙運動」情境重演。

曾敏禎指出，當年海外平台與自媒體扮演訊息匯集與再傳播角色，使牆內資訊得以「反向倒灌」，迅速轉化為大規模社會動員。此次全面封鎖，實質上係為在潛在社會動盪前，阻斷內外資訊流動的連結，先行打造一種「資訊缺氧」環境。

值得注意的是，曾敏禎認為，本次有個特點是，技術層面從「工具識別」走向「行為識別」。他表示，中共當局不再僅依賴辨識特定翻牆軟體，而是監控整體網路行為模式，使得過去依賴混淆技術的翻牆工具大規模失效，顯示網路封鎖已由點狀防堵轉為全面壓制，並具備更高的即時性與精準性。

此外，也引入「連坐式」管理手段，例如異常流量即停機、封號甚至沒收預付費用，進一步提高違規成本，使一般用戶面臨極高風險。

曾敏禎分析，這項政策的影響層面，已經超政治異議人士，更是波及數千萬依賴國際網路維生群體。舉例來說，包括：程式設計師與軟體工程師、跨境電商從業者、金融從業者與散戶、涉外法律從業者，以及大專院校與科研機構人員。

曾敏禎表示，這些人員都是高度依賴海外平台與資訊資源，由於官方合法外網專線成本高昂且審批困難，多數人長期依賴灰色翻牆管道維持工作。此次打擊形同切斷其生計來源，不僅造成經濟衝擊，預期將在社會層面累積大量不滿情緒。

整體而言，曾敏禎表示，此次全面封鎖雖在短期內對翻牆行為造成重大打擊，但從中長期來看，其效果將受到市場需求與技術演化的牽制。當數千萬人依賴國際網路維持生計時，單純依靠行政高壓難以徹底阻斷需求，反而可能促使地下技術服務與灰色市場快速擴張，「封鎖越嚴，對應的『黑市化』程度往往越高，形成一種結構性的對抗關係」。

另外，曾敏禎認為，高度集中與強力推動的政策，可能面臨執行成本過高與社會反彈的雙重壓力，導致後期出現邊際效益遞減，甚至逐漸鬆動的情況。特別是在網際網路本質上具備高度分散與自我修復特性的情況下，全面控制的可行性本就有限。

曾敏禎指出，當政策直接衝擊廣泛的專業階層與中產群體，並影響其經濟來源時，可能改變其對風險與政治環境的認知。他說，相較於過去以生活改善為訴求的不滿情緒，未來若再次出現群體性事件，指向可能更加直接，並具備更高強度的體制挑戰性，形成「維穩反而更不穩」的反效果。

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