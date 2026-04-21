高雄「藍營老將」陳明吉辭世！享壽87歲　市議員女兒悲痛證實

▲高雄「藍營老將」陳明吉辭世！享壽87歲。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

曾任原高雄市議會第四屆議員、長期深耕基層的藍營前市議員陳明吉，日前於家中安詳辭世，享壽87歲。陳明吉女兒、現任高雄市議員陳美雅感傷證實，父親一生公義踏實，是她從政之路最重要的啟蒙者，家屬定於4月28日於高雄市立殯儀館舉行告別儀式，追思其精彩且奉獻的一生。

▲陳明吉步入政壇前是雕刻藝術家。（圖／記者賴文萱翻攝）

藝術大師風采：攜手星雲大師打造佛教聖地

陳明吉在步入政壇前，是位極其傑出的雕刻藝術家，擁有深厚的藝術造詣。最令人津津樂道的是，當年星雲大師在創建佛光山之際，陳明吉先生受邀帶領專業團隊，親自參與並打造了「大悲殿」、「大雄寶殿大佛」以及「萬佛」等宏偉藝術工程。

此外，日本、法國等國家多處寺廟也邀請陳明吉前往雕刻作品。這些莊嚴肅穆的佛像與殿堂，至今仍是無數信眾心中的信仰依靠，也見證了他對宗教藝術的卓越貢獻。

▲陳明吉（左二）曾當選高雄第四屆市議員，後續帶領女兒陳美雅（右二）步入政壇。（圖／記者賴文萱翻攝）

轉入公共服務：扎根基層二十載

陳明吉隨後將這份對藝術的堅持轉入公共服務領域，選擇從最基層做起。他曾擔任里長聯誼會主席長達20年，憑藉著踏實的服務贏得鄉親高度信賴，隨後進一步轉戰議事廳，當選原高雄市議會第四屆議員。

陳明吉先生為人公義，無論在選民服務或地方協調上皆深獲好評。陳美雅也感性回憶，父親的身教讓她明白，「為民服務」不僅是一份工作，更是一份責任。

▲市議員陳美雅悲痛證實父親辭世，強調會延續父親的使命。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳美雅表示，父親是她踏入政壇最重要的導師。她會延續父親的使命，兢兢業業、不敢懈怠，持續為地方發聲，為高雄市民爭取更多的福祉。

家屬表示，感謝各界親友日前的關心與致意。陳明吉先生一生的功績與典範，將永遠留在高雄這片他深愛的土地心中。