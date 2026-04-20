前經長郭智輝自曝「確診膽管癌」　感謝總統堅持要他健檢救一命

▲前經濟部長郭智輝曝「確診膽管癌」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2025年8月卸任經濟部長一職的郭智輝20日晚間表示，2025年由於風災關係，他經常往返南部，看起來比較憔悴，賴清德總統多次在會議上要他一定要做身體檢查，沒想到結果令人驚嚇，竟查出確診膽管癌，讓他感嘆，「如果不是總統堅持要我去檢查，我大概會繼續工作下去，那可能就不是今天這個結果了」。

風災奔波顯憔悴 總統多次提醒做健檢

郭智輝20日晚間在臉書指出，他離開內閣的半年來，許多朋友見到他都會問一句「身體還好嗎？」，他常說自己是非常幸運的一個人，去年因風災關係經常往返南部，看起來比較憔悴，總統多次在會議上耳提面命，叫他一定要做身體檢查，「我聽他的話去了，沒想到結果令人驚嚇，癌症指數標準值是 5，我那次驗出來是 44，後來在台大做了一連串檢查，確定是膽管癌。」

曾有B肝腫瘤長肝上 無痛難察差點延誤

郭智輝說，自己年輕時得過 B 型肝炎，肝一直比較脆弱，這次腫瘤也是長在肝上，可怕的地方是它不會痛，完全看不出來生病了，如果不是總統堅持要我去檢查，他大概會繼續工作下去，那可能就不是今天這個結果了。

半年體悟預防勝於治療 以車比喻健康保養

郭智輝感嘆，半年來，他體會最深的真的就是「預防勝於治療」，醫生再厲害，也都是在事後幫忙補救，他常舉例，「我們人就像一台車，如果我們都等到壞了才去修，花費高是一回事，修不好就更麻煩了。如果平時都能好好保養、健康飲食、勤加運動，把自己盡量維持在健康狀態，是再好不過的了。」

早期發現免電療化療 呼籲30歲就要健檢

郭智輝表示，他也想呼籲各位好朋友，政府現在都有提供免費成人健檢，去年更把門檻下修到30歲，各位千萬不要抱著不檢查就不會有事的心態。及早發現、及早治療，就像他很幸運是早期發現，沒有經歷電療化療的折磨，直接手術處理。

他最後說，「這份幸運，我想用來提醒身邊的好朋友，身體健康，才能萬事如意。在這裡再一次謝謝賴總統、卓院長的關愛，也謝謝台大醫院的醫護人員，健康真的才是本錢，祝福各位好朋友，都能夠平平安安、健健康康。」