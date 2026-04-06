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花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

▲▼花蓮慈院最年輕的督導周英芳，經歷多次災難及事故累積豐富經驗，實踐青年對社會的責任與影響力的行動，獲得全國優秀青年楷模。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院最年輕的督導周英芳，經歷多次災難及事故累積豐富經驗，實踐青年對社會的責任與影響力的行動，獲得全國優秀青年楷模。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院護理部督導兼教學部臨床技能中心副主任周英芳、中醫教育中心副主任龔彥綸以及婦產部病房護理長高晴吟，以醫療臨床上的傑出貢獻獲選為2026年花蓮縣學校暨社會優秀青年代表。其中投入深耕緊急醫療與臨床實務第一線逾15年的周英芳，更因災難醫療等傑出表現，於花蓮強震、太魯閣號事故、疫情、馬太鞍溪堰塞湖事件中的指定擔任全院專責督導，主導大量傷患應變與人力整合，奠定新世代護理領導標竿，成為唯一代表花蓮獲得全國優秀青年楷模表揚的花蓮之光。

▲▼花蓮慈院最年輕的督導周英芳，經歷多次災難及事故累積豐富經驗，實踐青年對社會的責任與影響力的行動，獲得全國優秀青年楷模。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

龔彥綸醫師畢業於台大農業化學系，期間投入食品化學與營養預防醫學的領域，對各項研究相當專精並發表多篇論文。後來經由台大蔡璧名教授「醫家經典選讀」的中醫通識課開始，他對中醫產生濃厚興趣。役畢後進入慈濟大學學士後中醫學系，現為花蓮慈濟醫院中醫教育中心主任，並專研針灸領域，在於神經系統與腎臟泌尿生殖疾病的治療上尤為專精。為了精進針灸相關學識與提高臨床療效，他深入中醫針灸經典，更長期不懈的在花蓮慈院耕耘中西醫合療與傳承，提升中醫臨床教學品質。他有感於當代的統計分析和中醫相關研究方法不足，因而又進入博士班研究。

▲▼花蓮慈院最年輕的督導周英芳，經歷多次災難及事故累積豐富經驗，實踐青年對社會的責任與影響力的行動，獲得全國優秀青年楷模。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院龔彥綸醫師專研針灸領域，長期不懈耕耘中西醫合療與傳承教學，以精湛醫術和溫暖的笑容服務弱勢。

龔彥綸醫師身兼中醫師公會學術組組長，積極推動學術交流，優化基層醫療量能。此外，熱心公益的龔醫師，每年固定參與偏鄉義診，以精湛醫術和溫暖的笑容服務弱勢，他期望能將專業與服務結合，讓自己生命的價值可以更有價值，讓更多病人受惠於中醫並恢復健康。

來自嘉義的高晴吟，自認離開家鄉到花蓮服務是她人生中最重要的選擇。專科畢業後懷抱著對助人工作的熱忱及了解東部護理人力缺乏，來到花蓮慈濟醫院，至今已在婦產科、產房與婦科癌症照護領域深耕十八年。晴吟長期照護婦科病人及癌症個案、參與「史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫，分享台灣東部在周產期照護的經驗，從臨床技巧到流程改善，協助當地助產師提升能力，並在COVID-19 疫情爆發時，參與規劃孕產婦及新生兒專責病房，始終秉持「以專業守護生命、以行動回饋社會」的初衷。回首在花蓮服務的十八年，晴吟在東部也特別關注未成年懷孕、弱勢家庭孕產支持及母嬰安全等議題，期盼透過衛教、倡議與跨專業合作，讓每一位在生命轉折點上的女性與家庭，都能獲得公平而友善的照護，並將更多心力投入東部弱勢族群的支持與公共衛生推廣。

▲▼花蓮慈院最年輕的督導周英芳，經歷多次災難及事故累積豐富經驗，實踐青年對社會的責任與影響力的行動，獲得全國優秀青年楷模。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

護理部督導兼教學部臨床技能中心副主任周英芳會踏入護理領域，則因成長過程中，看見護理人員在臨床現場以專業與人文關懷陪伴病患與家屬，深受感動而於國中畢業後便毅然投入護理行列。求學期間經歷SARS疫情爆發的公共衛生危機，並沒有打擊她的志向，而是更深信「越是艱難的時刻，越需要有人願意站在第一線承擔責任。」

畢業後，周英芳進入花蓮慈濟醫院急診室服務，接受 DMAT 國家災難醫療救難、各種急救訓練、空中轉診等專業訓練，投身緊急醫療與臨床實務第一線已逾十五年。她一路從基層護理師成為護理部督導，並成為最年輕之護理長，與最年輕督導。多年累積的歷練，讓周英芳歷經0206花蓮強震、太魯閣號列車出軌事故、COVID-19疫情、馬太鞍溪堰塞湖事件及多起重大公共事件中，皆於第一時間受院方指派，擔任急診護理組長與全院專責督導，主責大量傷患應變、人力派遣與跨域整合。

▲▼花蓮慈院最年輕的督導周英芳，經歷多次災難及事故累積豐富經驗，實踐青年對社會的責任與影響力的行動，獲得全國優秀青年楷模。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院高晴吟護理長在婦產科、產房與婦科癌症照護領域深耕十八年，期待讓每一位在生命轉折點上的女性與家庭都獲得公平友善的照護。

周英芳深知，當災難來臨時，醫療體系的穩定仰賴團隊即時協作，因此積極投入制度建構，因此她也擔任「護理韌性推進小組」當然委員，將第一線實務經驗轉化為可複製、可延續的應變機制，因為要守護的不只是病人，也包括長期承受高壓的第一線照護者。

▲▼花蓮慈院最年輕的督導周英芳，經歷多次災難及事故累積豐富經驗，實踐青年對社會的責任與影響力的行動，獲得全國優秀青年楷模。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院護理部團隊齊聚為高晴吟護理長和龔彥綸醫師獲得花蓮縣優秀青年代表祝賀。

周英芳說，「做人要有原則，做事不可馬虎；一旦決定要做，就要堅持到底。」是自小耳濡目染的家訓，也形塑她勇於承擔與積極的性格。她持續結合專業、熱忱與行動力，她積極為社會培育更具韌性與溫度的醫療體系，實踐青年對社會的責任與影響力的行動，讓她獲選為2026年花蓮縣優秀青年，更成為唯一獲選代表花蓮獲選為全國優秀青年楷模，並於29日至台北劍潭活動中心接受「全國優秀青年表揚」，她說自己是代表所以在東部努力的第一線醫護人員領獎，也表示大家的努力能被看到。身為青年世代的一員，周英芳始終相信，真正的優秀不在於個人成就，而在於是否能在社會需要時挺身而出、在制度中留下改變。
 

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