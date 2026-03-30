愛爾麗跨足生髮領域「全台首間生髮診所」3/28正式開幕　韓方品牌總經理鄭孝俊現身剪綵儀式

▲全台首間「愛爾麗Dr.Scalp生髮診所」開幕剪綵儀式，左起愛爾麗集團董事長劉貞華、韓國絲客富品牌總經理鄭孝俊、拉髮密雷射代言人吳依霖、愛爾麗集團永續長常如山一同出席。（圖／愛爾麗提供，下同）

消費中心／綜合報導

愛爾麗集團正式跨足生髮治療領域，代理韓國絲客富落髮專科，該品牌全球據點逾360間，而全台首間「愛爾麗Dr.Scalp生髮診所」於3月28日盛大舉行開幕剪綵儀式，成為台灣第1間據點。開幕當日特別邀請韓國絲客富品牌總經理鄭孝俊與技術總監李水晶一同出席活動，為全新生髮診所揭開序幕。

不只植髮與吃藥！愛爾麗集結韓國生髮領域菁英技術 開創全新解決方案

愛爾麗觀察到，目前台灣多數生髮方式仍以藥物治療與植髮手術為主。雖然有效，但副作用風險以及術後照護壓力，往往讓消費者卻步，難以踏出改善落髮的第一步。

為此，愛爾麗特別引進韓國DR.SCALP絲客富落髮專科 技術。DR.SCALP在韓國生髮領域深耕超過20年，擁有扎實的醫學研究基礎，並連續12年榮獲韓國消費者滿意度第一。目前全球據點已超過360間，透過大量的臨床數據累積，總計超過一千萬人次以上的頭皮管理經驗，研發出獨家「頂規專業頭皮管理系統」。透過科學化檢測與系統化分析，患者能真正了解自身頭皮與毛囊狀態，並據此制定精準養護策略。

然而，愛爾麗的目標不僅是提供專業系統，更希望為有落髮困擾的消費者提供更多元、可行的選擇。

因此，愛爾麗將DR.SCALP的頭皮管理系統，結合自家醫師團隊的臨床判斷，並搭配全台獨家的拉髮密雷射技術，打造完整醫學級生髮流程。從「頭皮環境建立」、到「毛囊活化刺激」、再到「術後修護與長期維持」，形成一套由醫師評估、分階段介入的整合式生髮規劃。

這也讓原本偏向美容保養的頭皮護理，正式升級為具備醫療專業背書的生髮管理系統，為消費者帶來更安全、精準且長期有效的落髮改善方案。

拉髮密代言人吳依霖解析生髮新趨勢 數據化頭皮檢測提升療程可信度

此次開幕儀式特別邀請到拉髮密雷射代言人、資深明星造型顧問吳依霖作為嘉賓出席。吳依霖提到：「自己經常出國進行專業考察，有次就接觸到這套來自韓國的頭皮檢測系統：透過微型攝影設備，精準分析頭皮狀況與毛囊密度等關鍵數據，讓消費者清楚掌握自身的頭皮健康，落實「了解問題，才能對症改善」的痛點。後來發現愛爾麗也引進了這套系統，真的有一種「也太剛好了吧！」的感覺。搭配拉髮密雷射幫助改善整個頭皮環境，讓毛囊慢慢恢復到比較健康的狀態，進而幫助頭髮好好長出來。改善並修復整個頭皮環境，恢復毛囊的生長期，最終達到生髮效果。」相比傳統生髮療程，這套系統與服務更加客觀、專業，也更具說服力。

落髮年輕化趨勢明顯 頭皮健康成關鍵因素

隨著現代生活節奏加快，落髮問題已不再僅限於熟齡族群。愛爾麗生髮診所觀察到，近年因工作壓力、作息紊亂、長期熬夜及飲食不均衡等因素，落髮現象呈現明顯年輕化趨勢。

許多人往往直到髮際線後退或髮量明顯減少時，才開始重視落髮問題。但實際上，落髮的核心往往與頭皮環境失衡密切相關。當頭皮長期處於油脂分泌過多或慢性發炎狀態時，毛囊可能逐漸萎縮，進而影響髮量與髮質。診所指出，把握落髮黃金期及早進行頭皮與毛囊管理，是改善落髮、延緩進程的關鍵。及早介入可以優化頭皮環境，避免小問題演變為嚴重落髮困擾。愛爾麗生髮診所透過科學化檢測，結合多元化療程，從基礎保養、毛囊活化、生髮治療到必要的植髮介入，逐步調整頭皮狀態，從根本解決問題，建立長期健康的毛髮基礎，為消費者提供安全、完整且專業的生髮管理方案。

愛爾麗為慶祝台北站前診所盛大開幕，前來消費即可獲得抽獎機會以及滿額贈禮，獎項含有價值性高的商品—絲客富淨衡強根安瓶、絲客富修屏強根安瓶、抗落髮點滴等，讓您能擁有全方位的生髮治療養護體驗。

診所名稱：Dr.Scalp愛爾麗生髮診所

連絡電話：02-2331-0999

診所地址：臺北市中正區忠孝西路一段6號（靠近M8出口1樓）

