忙到快窒息？社群「90秒法則」讓神經科學證實的微休息找回冷靜專注力

▲在緊湊的行程中，即使只有90秒，徹底放下手機、閉目養神或凝視窗外，都能有效中斷壓力循環，讓身心獲得必要的「微關機」時間。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在忙碌到無法喘息的日子裡，人們常覺得連空出一小時吃午餐都是奢求，更遑論撥出十分鐘散步放空。國外網站《Bustle》文章中提到，近期在TikTok上掀起熱議的「90秒法則」，正挑戰這種「沒時間休息」的既定印象。心理素質教練@passionbased分享，這項簡單的練習是應對壓力與自我調節最有效的方式之一。她建議，每當感到焦慮或緊繃感湧現時，立刻為自己設定90秒的鬧鐘，什麼都不做，單純與自己共處；當時間一到，透過拍手動作轉換氣場，就能重新投入原有的生活節奏。

大腦也需要微關機？神經科學證實：情緒浪潮只需90秒

[廣告]請繼續往下閱讀...

為什麼是90秒？知名神經科學家吉兒．泰勒（Jill Bolte Taylor）博士指出，情緒在體內從觸發到消散，完整的生化反應週期大約就是90秒。無論是憤怒、悲傷、壓力還是恐懼，只要願意給自己這段時間「重新校準」，負面情緒通常就能順利代謝。

相較於過去TikTok上曾流行過挑戰15分鐘「極致無聊」來降低多巴胺耐受度，這短短的一分半鐘顯得更平易近人，也更適合做為現代人切換心境的起點。

暫停「產出」與「接收」：找回掌控感的微休息

執業創傷治療師、Dahlia Rose健康中心創辦人迪安．蕭特（Djuan Short）表示，90秒之所以能扭轉一整天的情緒，關鍵在於它成功打斷了負面的思考慣性；當壓力升起，身體會進入警戒狀態，若此時不再灌注更多雜念，警報就能快速解除。

「大多數人的疲憊並非因為做了太多事，而是因為從未真正停止，」蕭特解釋，「在一個充滿通知、死線與高度曝光的文化中，即使是短暫的停頓也是一種強大的反抗。90秒短到足以付諸實行，卻也長到足以讓你感受對生活的掌控權。」

她建議，在結束一段緊繃的電子郵件往來、艱難的對話，或是陷入無意義的「滑手機焦慮」後，只要發現自己出現咬緊牙關、肩膀緊繃等生理徵兆，就是啟動90秒微休息的最佳時機。

實作指南：如何進行高品質的90秒休息？

這項技巧並非要取代正式的午休，而是透過增加「微休息」次數來消解急迫感。實作方法非常簡單：

設定鬧鐘：設定一分半鐘，將身體遠離辦公桌。

徹底放空：停止思考、停止滑動螢幕。閉上雙眼或凝視窗外，放鬆眼神。

調整呼吸：深呼吸並刻意延長吐氣時間，有意識地放鬆下巴。

自我察覺：若是為了代謝情緒，可試著問自己「我現在是什麼感覺？」。這個簡單的動作能讓大腦從「反應模式」切換到「觀察模式」。

蕭特指出，這種靜謐感能幫助找回冷靜的專注力，尤其在睡前進行也有助於減少大腦刺激，讓入睡更輕鬆。在凡事追求速度的社會中，這90秒的停頓並非落後，而是重新奪回生活節奏的主動權。