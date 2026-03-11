　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

忙到快窒息？社群「90秒法則」讓神經科學證實的微休息找回冷靜專注力

▲▼工作,90秒,休息,神經,科學,冷靜。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在緊湊的行程中，即使只有90秒，徹底放下手機、閉目養神或凝視窗外，都能有效中斷壓力循環，讓身心獲得必要的「微關機」時間。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在忙碌到無法喘息的日子裡，人們常覺得連空出一小時吃午餐都是奢求，更遑論撥出十分鐘散步放空。國外網站《Bustle》文章中提到，近期在TikTok上掀起熱議的「90秒法則」，正挑戰這種「沒時間休息」的既定印象。心理素質教練@passionbased分享，這項簡單的練習是應對壓力與自我調節最有效的方式之一。她建議，每當感到焦慮或緊繃感湧現時，立刻為自己設定90秒的鬧鐘，什麼都不做，單純與自己共處；當時間一到，透過拍手動作轉換氣場，就能重新投入原有的生活節奏。

大腦也需要微關機？神經科學證實：情緒浪潮只需90秒

[廣告]請繼續往下閱讀...

為什麼是90秒？知名神經科學家吉兒．泰勒（Jill Bolte Taylor）博士指出，情緒在體內從觸發到消散，完整的生化反應週期大約就是90秒。無論是憤怒、悲傷、壓力還是恐懼，只要願意給自己這段時間「重新校準」，負面情緒通常就能順利代謝。

相較於過去TikTok上曾流行過挑戰15分鐘「極致無聊」來降低多巴胺耐受度，這短短的一分半鐘顯得更平易近人，也更適合做為現代人切換心境的起點。

暫停「產出」與「接收」：找回掌控感的微休息

▲▼工作,90秒,休息,神經,科學,冷靜。（圖／取自免費圖庫pexels）

執業創傷治療師、Dahlia Rose健康中心創辦人迪安．蕭特（Djuan Short）表示，90秒之所以能扭轉一整天的情緒，關鍵在於它成功打斷了負面的思考慣性；當壓力升起，身體會進入警戒狀態，若此時不再灌注更多雜念，警報就能快速解除。

「大多數人的疲憊並非因為做了太多事，而是因為從未真正停止，」蕭特解釋，「在一個充滿通知、死線與高度曝光的文化中，即使是短暫的停頓也是一種強大的反抗。90秒短到足以付諸實行，卻也長到足以讓你感受對生活的掌控權。」

她建議，在結束一段緊繃的電子郵件往來、艱難的對話，或是陷入無意義的「滑手機焦慮」後，只要發現自己出現咬緊牙關、肩膀緊繃等生理徵兆，就是啟動90秒微休息的最佳時機。

實作指南：如何進行高品質的90秒休息？

▲▼工作,90秒,休息,神經,科學,冷靜。（圖／取自免費圖庫pexels）

這項技巧並非要取代正式的午休，而是透過增加「微休息」次數來消解急迫感。實作方法非常簡單：

設定鬧鐘：設定一分半鐘，將身體遠離辦公桌。

徹底放空：停止思考、停止滑動螢幕。閉上雙眼或凝視窗外，放鬆眼神。

調整呼吸：深呼吸並刻意延長吐氣時間，有意識地放鬆下巴。

自我察覺：若是為了代謝情緒，可試著問自己「我現在是什麼感覺？」。這個簡單的動作能讓大腦從「反應模式」切換到「觀察模式」。

蕭特指出，這種靜謐感能幫助找回冷靜的專注力，尤其在睡前進行也有助於減少大腦刺激，讓入睡更輕鬆。在凡事追求速度的社會中，這90秒的停頓並非落後，而是重新奪回生活節奏的主動權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南鐵皮屋大火！2人無生命跡象
伊朗驚見「紙板最高領袖」　官員排隊親吻網瘋傳
50萬股民注意！台泥紀念品公布
韓國晉級8強　傳出傷兵離隊！
獨／朱德庸告MC HotDog！　雙方現身北檢
私存多名病患私密照　狼醫遭令歇業
首家金控盈餘分配開獎！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

春分前運勢轉動！3月星象能量爆發　十二生肖迎好運

停車場見「4箭頭指3人」超問號！網笑：3缺1　實際用途曝光

豬哥亮復活加班！1句「恁娘卡好」掀回憶殺　紀錄片揭秀場傳奇

跟他們聊天特別安心！揭秘「最強療癒系」三大星座

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

戴眼鏡「洗完澡模糊一片」　原因曝光！一票人吵翻：不戴更危險

忙到快窒息？社群「90秒法則」讓神經科學證實的微休息找回冷靜專注力

莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚：最強小畫家

看診效率翻倍！3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

春分前運勢轉動！3月星象能量爆發　十二生肖迎好運

停車場見「4箭頭指3人」超問號！網笑：3缺1　實際用途曝光

豬哥亮復活加班！1句「恁娘卡好」掀回憶殺　紀錄片揭秀場傳奇

跟他們聊天特別安心！揭秘「最強療癒系」三大星座

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

戴眼鏡「洗完澡模糊一片」　原因曝光！一票人吵翻：不戴更危險

忙到快窒息？社群「90秒法則」讓神經科學證實的微休息找回冷靜專注力

莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚：最強小畫家

看診效率翻倍！3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

科隆五金展我手工具扣件強棒出擊　經濟部設「旗艦台灣館」

陳浩民夫婦杜拜遇戰火受困　岳母含淚讓機票：你們有4小孩要養

經典賽15打數1安打後回西武　林安可：必須再更成長才行

聯邦快遞桃園機場轉運中心啟用　蕭美琴：打造更友善、競爭力環境

國立金門大學校長遴選投票結果出爐　洪集輝獲最高票

快訊／台南永康鐵皮屋大火！火勢波及7間　2人無生命跡象

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

馬筱梅認沒餵母奶「生過才知道」　親吐產後近況：不要太道德綁架

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

【違規狂飆】國1彰化段驚見機車　騎士未戴安全帽亂竄...駕駛急避讓

生活熱門新聞

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

嘉義台灣燈會！中華電信AI拍貼、智慧解籤一次玩

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

剩8℃！　明再急凍變天

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

不是日本！一票想搶去捷克玩　物價曝更心動

21歲「國產車廠千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

更多熱門

相關新聞

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

不少人會去汽車旅館激戰，近日有員工表示，發現很多客人不是為了「那個」跑摩鐵，打電動、唱KTV、拍抖音、直播的大有人在，甚至有的只是單純來睡覺休息。最讓他傻眼的是，還曾遇過有人特地來「寫報告」，讓他忍不住好奇，大家到汽車旅館最奇葩的理由是什麼，貼文也引發熱烈討論。

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句引認同

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句引認同

2026兩會／1200萬人找工作！陸官方祭出「穩就業」戰略

2026兩會／1200萬人找工作！陸官方祭出「穩就業」戰略

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

如何延緩帕金森氏症惡化？科學證實「4大黃金方程式」助患者遠離長期照護

如何延緩帕金森氏症惡化？科學證實「4大黃金方程式」助患者遠離長期照護

關鍵字：

工作90秒休息神經科學冷靜

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面