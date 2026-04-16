立法院要求半年內修軍警待遇　行政院：與釋憲不互相影響

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總預算僵局解除，但條件之一就是行政院須在半年內提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例之相關修正案，及其他有關軍公教保障措施。行政院長卓榮泰今（16日）表示，政府一直非常重視軍公教同仁的待遇、福利以及制度支持，未來將在體制健全、法治完備以及公平衡平原則下，持續檢討精進。而過去針對兩案釋憲，政院說明，釋憲與未來行政院主動規劃政策必要時提出的修正案，不會互相影響。

115年總預算卡關超過200天，主因在於，在野黨團質疑行政院未遵守三讀法案，未編列​志願役加薪，以及提高警察人員所得替代率預算，要求將總預算案撤回重編；而行政院則稱，兩項法案已送釋憲，若沒有違憲將追溯補齊。昨立院朝野協商獲共識，除總預算將於21日交付委員審查，政院也應在半年內提出有關軍警待遇的相關修正。

關於軍人待遇條例及警察人事條例的議題，卓榮泰今在行政院會中說，政府一直非常重視軍公教同仁的待遇、福利以及制度支持，未來將在體制健全、法治完備以及公平衡平原則下，持續檢討精進。

卓榮泰指出，國防部應就現行軍人待遇、加給以及福利措施還有未來應強化的事項，提出更完整具體的檢討規劃，提供行政院作為整體評估。有關警察人員人事制度，也請相關單位在符合體制以及法治原則下，持續與立法院溝通協商，尋求合理可行的方案。

由於過去行政院已針對兩案提出釋憲，後續是否仍會依照釋憲結果做最後決定？李慧芝說明，編列預算的權利是行政院的，過去提出釋憲的原因就是預算編列權有被侵害疑慮，且單一針對特定職別進行大幅加薪也會破壞整體公務體系的衡平，因此行政院才會提出釋憲。

李慧芝表示，釋憲與未來行政院主動規劃政策必要時提出的修正案，是完全兩件不同的事情，也不會互相影響。