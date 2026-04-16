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城鎮韌性演習下週登場　卓榮泰提3大重點且要制度化、常態化

▲▼2025城鎮韌性演習暨全民防衛動員，戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練。（圖／記者李毓康攝）

▲2026城鎮韌性演習4月登場。圖為2025演習時，演練戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2026城鎮韌性演習4月22日從彰化縣開始，行政院長卓榮泰今（16日）說，今年城鎮韌性演習有持續提高各項衝突情境的比例、演習強度持續提升、持續擴大全民參與等3大重點。他強調，演練不只是一次性，要制度化、常態化推動。請各部會與地方政府通力合作，提升中央與地方防衛韌性的協作能力，才能在緊急災變發生時迅速應對。

卓榮泰指出，今年的城鎮韌性演習有3大重點。第一，持續提高各項衝突情境的比例，讓更多國人瞭解軍民整合的工作。演習內容著重在預防性疏散撤離、大量傷患醫療、緊急醫療區域開設、交通運行管制，以及心理防衛等項目，以達保護國人及維持社會運作的目標。請內政部、交通部及衛生福利部等相關部會全力協助地方政府，驗證軍民整合重點項目。

其次，則是演習強度的持續提升。卓榮泰說，各地方政府演練從1天增加為2天，其中兵棋推演1天、綜合實作1天，要持續推動「有想定、無劇本」驗證，以實際的人、物、地、景，進行實作方式演練，以及首度規劃跨縣市方式共同協作，讓演習強度更加提升，貼近真實情境。

第三，持續擴大全民參與。卓榮泰強調，除了民防團隊運用，這次也納入民間組織、替代役、臺灣民間自主緊急應變隊及志工團體等人力，確實演練急救站、救濟站及配售站開設，以驗證醫療救護、人員收容及物資配售效能，使全民防衛量能真正扎根基層。

今年的城鎮任性演習將在4月到8月展開，首場為4月22、23日彰化縣登場，5到7月依序由苗栗縣、新竹縣、嘉義縣、 桃園市、雲林縣及南投縣等6個縣市執行。8月則配合國防部的漢光42號演習實兵操演，選定新北市與宜蘭縣、高雄市與屏東縣等4個縣市，辦理「跨行政區協同」 演練。

卓榮泰強調，演習目的在於「發掘問題」、「即時精進」，而非要求「完美演出」，演練也不只是一次性，而是要制度化、常態化推動。

卓榮泰指示各部會與地方政府通力合作，共同提升中央與地方防衛韌性的協作能力，才能在面臨緊急災變或極端情境時，迅速進行應對與行動，共同建構韌性的國家防衛體系。

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