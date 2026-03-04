行人全程低頭看手機　駕駛挨罰未禮讓！逆轉守住6千元

記者黃翊婷／台北報導

駕駛小清（化名）前年4月間開車行經中壢火車站前的路口，被民眾檢舉未禮讓行人，因而挨罰6000元。然而，台北高等行政法院法官認為，檢舉影片僅2秒鐘，時長太短，很多關鍵問題難以正確判斷，而且影片中行人全程低頭看手機，沒有移動，最終因證據不足，裁定撤銷原處分。

▲小清被檢舉未禮讓行人，但行人當時全程低頭看手機，並未移動。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清2024年4月間開車行經桃園市中壢區中正路與中和路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被民眾錄影檢舉，事後收到一張6000元罰鍰的罰單，還要參加道路交通安全講習。

小清不服氣，決定提出行政訴訟並表示，事發地點位於中壢火車站前，當時路上正好有施工，視線受到工程鐵架、告示牌鐵桿及交通錐遮擋，但在行人穿越道前3公尺仍有減速慢行，他發現行人站在路邊全程低頭看手機，沒有移動過腳步，便繼續向前行駛通過，接著行人才踏上行人穿越道。

台北高等行政法院法官表示，經查，本案的民眾檢舉影片只有2秒鐘，當小清的車輛後輪壓在行人穿越道上時，行人A仍站在行人穿越道旁並低著頭看手機，沒有移動；此外，當時影片畫面左下角有一雙鞋，推測應該是行人B，但因為影片時間太短、拍攝畫面狹窄，所以無法判斷行人B是否有要過馬路的意思。

法官指出，當時事發路口的中間和旁邊都有圍籬或三角錐，的確正在施工，路口沒有行人或行車號誌可以遵循，應當會派遣相關人員負責指揮人車往來，但在檢舉影片中，無法判斷當時路口是否有人員在指揮交通，行政機關卻沒有對此進行查證，例如請檢舉人提供更大範圍或時間較長的影片，這部分顯然有疏失。

最終，法官認為本案證據不足，原處分核屬違法，裁定撤銷，全案仍可上訴。