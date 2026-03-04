　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行人全程低頭看手機　駕駛挨罰未禮讓！逆轉守住6千元

記者黃翊婷／台北報導

駕駛小清（化名）前年4月間開車行經中壢火車站前的路口，被民眾檢舉未禮讓行人，因而挨罰6000元。然而，台北高等行政法院法官認為，檢舉影片僅2秒鐘，時長太短，很多關鍵問題難以正確判斷，而且影片中行人全程低頭看手機，沒有移動，最終因證據不足，裁定撤銷原處分。

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲小清被檢舉未禮讓行人，但行人當時全程低頭看手機，並未移動。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清2024年4月間開車行經桃園市中壢區中正路與中和路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被民眾錄影檢舉，事後收到一張6000元罰鍰的罰單，還要參加道路交通安全講習。

小清不服氣，決定提出行政訴訟並表示，事發地點位於中壢火車站前，當時路上正好有施工，視線受到工程鐵架、告示牌鐵桿及交通錐遮擋，但在行人穿越道前3公尺仍有減速慢行，他發現行人站在路邊全程低頭看手機，沒有移動過腳步，便繼續向前行駛通過，接著行人才踏上行人穿越道。

台北高等行政法院法官表示，經查，本案的民眾檢舉影片只有2秒鐘，當小清的車輛後輪壓在行人穿越道上時，行人A仍站在行人穿越道旁並低著頭看手機，沒有移動；此外，當時影片畫面左下角有一雙鞋，推測應該是行人B，但因為影片時間太短、拍攝畫面狹窄，所以無法判斷行人B是否有要過馬路的意思。

法官指出，當時事發路口的中間和旁邊都有圍籬或三角錐，的確正在施工，路口沒有行人或行車號誌可以遵循，應當會派遣相關人員負責指揮人車往來，但在檢舉影片中，無法判斷當時路口是否有人員在指揮交通，行政機關卻沒有對此進行查證，例如請檢舉人提供更大範圍或時間較長的影片，這部分顯然有疏失。

最終，法官認為本案證據不足，原處分核屬違法，裁定撤銷，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／史上第3慘！　台股收盤血洗
台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！
大聯盟官網看好中華隊　預測分組第2出線
「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了
最新戰況！　伊朗17艦船艦沉沒
太子集團OJBK洗錢手法曝！　爆乳秘書閨蜜遭求刑7年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

嘉義太保工安意外！58歲男高空作業手被夾傷　緊急送醫救治

基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

快訊／高雄仁武工地意外！工人攀爬梯子跌落地面　緊急送醫

「寄卡換iPhone17」她真的寄了！士林警埋伏…取簿手現身秒被逮

德州撲克賭場藏身民宅！10賭客來不及跑被逮　長腿荷官吸睛

太子集團OJBK洗錢手法曝！爆乳秘書閨蜜「赴日滅證」遭求刑7年

江湖人變身雞肉大亨日賣6千隻　地方盛傳「性騷美女里長」就是他

車手判緩刑竟變「攝狼」抓去關　圖書館服勞役潛女廁偷拍女大生

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

嘉義太保工安意外！58歲男高空作業手被夾傷　緊急送醫救治

基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

快訊／高雄仁武工地意外！工人攀爬梯子跌落地面　緊急送醫

「寄卡換iPhone17」她真的寄了！士林警埋伏…取簿手現身秒被逮

德州撲克賭場藏身民宅！10賭客來不及跑被逮　長腿荷官吸睛

太子集團OJBK洗錢手法曝！爆乳秘書閨蜜「赴日滅證」遭求刑7年

江湖人變身雞肉大亨日賣6千隻　地方盛傳「性騷美女里長」就是他

車手判緩刑竟變「攝狼」抓去關　圖書館服勞役潛女廁偷拍女大生

玉山飄雪畫面曝　持續1小時無明顯積雪

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

談新北布局稱「大雞慢啼」！　李四川嘆：我這幾天被打得很慘

蔡瑞雪曾轟粿粿「外遇不可取」！卻爆過夜人夫當小三　過往發言自打臉

被洪誠陽指控「詐騙2千萬」 「塑身女王」張淳淳不忍回應了

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

張育成首踏東京巨蛋！草皮舒服藏「陷阱」　期待費仔開路帶頭衝

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

社會熱門新聞

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車淪廢鐵

比手掌大小遊戲變性侵！高雄女傳訊「ㄏㄧㄏㄧ」判決大逆轉

性騷美女里長！　色狼身分曝光

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

江湖人變身雞肉大亨　盛傳「性騷美女里長」就是他

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

即／NONO涉性侵揉胸2女　今「黑白配」進法庭

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

太子集團在台洗錢107億　陳志、李添62人起訴

太子集團OJBK洗錢手法曝！爆乳秘書拉閨蜜入坑

更多熱門

相關新聞

警抓酒駕卻罰大燈太亮　騎士提告吞敗

警抓酒駕卻罰大燈太亮　騎士提告吞敗

騎士阿德（化名）去年4月騎車行經桃園市某路段，恰巧遇到警員酒測攔檢，他配合攔查，卻被警員以「大燈太亮」改裝未再次檢驗為由舉發，因而挨罰2400元。雖然阿德質疑警員的處理方式不妥，但台北高等行政法院法官表示，縱使警方當時是在抓酒駕，如果當事人涉及其他違規行為，警員仍然可以舉發，最終裁定駁回阿德的告訴。

前車禮讓行人　駕駛超車閃過挨罰

前車禮讓行人　駕駛超車閃過挨罰

好想上廁所！駕駛國道超速　抗罰失敗

好想上廁所！駕駛國道超速　抗罰失敗

駕駛未禮讓喊冤：視線受阻　法官打臉

駕駛未禮讓喊冤：視線受阻　法官打臉

騎士拒檢挨罰1萬　反控警騎樓躲雨慘敗

騎士拒檢挨罰1萬　反控警騎樓躲雨慘敗

關鍵字：

台北高等行政法院禮讓

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面