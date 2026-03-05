停車碰倒隔壁機車「扶好離開挨罰肇逃」　騎士抗罰成功

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿茂（化名）前年8月間在台北市區路邊停車時，不慎碰撞造成隔壁另一輛機車傾倒，於是立即出手扶起，停好之後再離開，沒想到卻因此被認定為肇事逃逸，挨罰3000元罰鍰。台北高等行政法院法官日前審理之後，認為阿茂並非在駕駛狀態下肇事，與法規構成要件不符，最終裁定撤銷原處分。

▲阿茂在停車時碰到隔壁的機車，扶好後離開，竟被認為涉犯肇事逃逸。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2024年8月間騎車在台北市區某路段右轉，準備於路邊停車，過程中不慎碰撞停車格內的其他機車，導致該機車傾倒受損，但他將機車扶起來之後，便立刻離開現場；警方認為他有「駕車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸」的違規行為，因而製單舉發。

阿茂因此案挨罰3000元罰鍰、吊扣駕駛執照1個月，他不服氣並決定提出行政訴訟，強調當時是停車時不慎輕微碰觸到隔壁機車，導致機車傾倒，第一時間就馬上將機車扶起停好，並沒有看到損傷，縱使有摩擦痕跡，依照經驗法則也難以認定是肇事，他覺得此案以肇事逃逸論處，顯然過於嚴苛。

台北高等行政法院法官表示，經查證現場監視器畫面等證據，發現事發當時，阿茂是以手扶、牽行的方式，將機車牽入停車格，確實難認符合「駕駛」要件。

法官進一步指出，兩車顏色不同，若發生碰撞，理應會伴隨車體漆料轉移，但機車的刮痕並沒有出現這個狀況，既然阿茂是在非駕駛狀態下肇事，現有證據也不足以證明他涉及導致他人財物損壞的道路交通事故，自然不符合道交條例第62條第1項所稱的「汽車駕駛人駕駛汽車肇事」要件，原處分核有違誤，最終裁定撤銷，全案仍可上訴。