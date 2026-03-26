就差1秒紅轉綠！怕擋行人沒禮讓　駕駛抗罰6千元失敗

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿榮（化名）去年8月開車行經台北市中華路與愛國西路口，因未禮讓行人挨罰6000元，但他辯稱，前1秒才確認過行人燈號是紅燈，沒想到接著就轉為綠燈，如果完全煞停會剛好卡在斑馬線中間，所以選擇移開車輛，並非故意不禮讓。不過，台北高等行政法院法官沒有採信阿榮的說詞，日前裁定駁回。

▲阿榮辯稱自己不是故意不禮讓行人，但未獲得法官採信。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮2025年8月開車行經台北市中華路與愛國西路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警方製單舉發，事後收到一張6000元罰鍰的罰單，還要參加道路交通安全講習。

阿榮不服氣，決定提出行政訴訟，他強調，當時有確認行人燈號為紅燈，是在車輛行經行人穿越道時才轉為綠燈，由於他必須注意前方行車狀況，沒辦法一直扭頭看向側面的行人燈號，所以沒有注意到燈號轉換。

阿榮提到，當他發現行人開始過馬路時，就立刻減速，但因為完全煞停車輛會剛好停在斑馬線中間，反而擋住行人，所以在確認前方沒有行人，也不會造成任何危險之後，他便迅速移開車輛，並非刻意不禮讓行人。

不過，台北高等行政法院法官認為，經檢視違規採證照片，發現在阿榮的車輛靠近行人穿越道之前，行人燈號已經轉為綠燈，同時有多名行人準備過馬路；接著車輛行駛至路口，但前懸尚未駛入行人穿越道，此時行人已經踏上行人穿越道，並持續向前邁進。

法官指出，可是阿榮的車輛並未暫停禮讓行人通過，反而繼續行駛穿越行人穿越道，車輛與行人之間相距不足1組枕木紋，確實違規。

法官表示，阿榮的說詞明顯與採證照片不符，最終沒有採信，並裁定駁回他的訴求，全案仍可上訴。