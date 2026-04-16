屢勸不見開鍘！嘉義林姓養豬戶違規餵廚餘　重罰346萬強制清除

▲▼ 屢勸不聽！嘉縣查獲違規廚餘養豬,重罰346萬並限期清空 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為防堵非洲豬瘟疫情風險，嘉義縣政府展現強力執法決心。嘉義縣家畜疾病防治所（以下簡稱家畜所）近日針對新港鄉一處林姓養豬戶長期違規使用廚餘養豬、未設置圍籬導致豬隻逃逸等行為，依法重罰共計346萬元，並要求限期清除場內豬隻。

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家畜所表示，今年2月初接獲通報，發現林男於承租之農田水利署農地上違規飼養約60餘頭豬隻。現場不僅環境髒亂、堆置大量廚餘與廢棄物，且因缺乏圍籬設施，導致豬隻竄逃至防汛道路，嚴重影響公共安全與防疫管理。經家畜所多次派員規勸、要求停止以廚餘餵養，業者仍罔顧法規，至今已累積3次違規紀錄。

因情節重大且屬累犯，家畜所依據《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》分別裁罰170萬元，加上未辦理牧場登記及未設置圍籬等違反《畜牧法》行為，裁處總金額達346萬元。目前家畜所已針對該場進行3次採樣送驗，結果皆為陰性，並持續執行移動管制、環境消毒與健康監測，確保防疫無漏洞。

此外，農田水利署已發文要求業者於4月30日前移除豬隻與廢棄物，恢復土地原狀；環境髒亂部分則移送環保局依法辦理。家畜所呼籲，業者務必遵守防疫規定，切勿違規使用廚餘養豬，違者將從嚴究辦，全力守護台灣養豬產業生物安全。