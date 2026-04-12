載友吃宵夜拒檢！嘉義男毒駕遭圍捕搜出槍枝、子彈　檢聲押獲准

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義一名林姓男子於11日凌晨施用喪屍煙彈後，毒駕載高姓友人外出吃小籠湯包，在店門前被警方攔檢，立即心虛倒車甩尾逃逸，還衝撞路邊招牌，約100公尺就被警方圍捕，還被搜出長、短槍、67發子彈和1顆霰彈等違禁品，依涉嫌違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例送辦，檢察官訊後向法院聲請羈押，今（12）日上午法院裁准羈押。

▲嘉義林姓男子毒駕載友人吃宵夜，被警方逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

警方表示，當天凌晨3時10分許，在嘉義市西區興業西路一帶攔查一輛自小客車時，發現車內駕駛林姓男子及乘客高姓男子行跡可疑，遂通報支援警力到場。沒想到林姓嫌犯見警方增援，隨即倒車甩尾加速逃逸，過程中撞毀路旁店家招牌後棄車逃逸。

警方立即展開圍捕行動，於3時15分許分別在嘉義市西區仁愛路與志昇街口及興業西路附近巷弄內，成功將兩名嫌犯查緝到案。經警方現場附帶搜索，查獲長槍1把、短槍2把、子彈67發、霰彈1顆，以及第二級毒品依託咪脂及相關器具等證物。相關槍彈已送鑑驗其殺傷力，毒品部分也待檢驗確認。

據了解，49歲林男深夜載著31歲高姓友人外出吃宵夜，行駛在垂楊路與仁愛路口，因行駛速度忽快忽慢，形跡可疑，經警方察覺不對，尾隨至一家小籠湯包店前攔查，林男火速落跑並自撞路邊招牌，跑不到100公尺就被圍捕歸案。林男經毒品唾液快篩呈陽性反應，並坦承施用第二級毒品依托咪酯。

經檢察官於訊問後，認林男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項、第12條第4項違法持有槍枝、子彈等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且犯行嚴重危害社會秩序，有逃亡之事實，向法院聲請羈押。今日上午法院裁准羈押。