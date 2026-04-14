嘉義男隨機砍人！拿19公分長刀割晨運民眾後頸　檢偵結傷害罪起訴

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記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市2月21日清晨5點多發生隨機砍人事件，一名70歲龔姓男子在晨間運動時，突然在路上遭30歲簡姓男子攻擊，拿檳榔刀割傷他的頸部，警方到場後迅速將簡男逮捕。嘉義地檢署偵結後，依傷害罪提起公訴。

嘉義警方表示，事發時間在2月21日清晨5時30分，龔男清晨出門運動，不料行經嘉義市西區自由路、友忠路口時，原本坐在路邊椅子上的簡男突然起身攻擊他，將他踹倒壓制並用檳榔刀割傷他的頸部，附近的路人見狀急忙協助報警。警方趕到現場時，龔男跟簡男正在路口分隔島上對峙，員警立刻將簡男壓制逮捕，並查扣一把被丟棄在地的檳榔刀。

▲簡男突然攻擊正在晨運的龔男，被趕到現場的員警逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

起訴指出，簡男於2月21日上午5時許，在嘉義市西區友忠路與自由路口，將龔男推倒在地，再持全長19公分、刀刃9.5公分的刀械朝龔男後頸部前後割劃，龔男求情後欲爬起，簡男再把龔男踢倒，並用腳將龔男壓制在地上，致龔男頸部切割傷、四肢多處擦傷等傷害。

檢方認為，龔男無故持刀械任意朝他人頸部割劃，隨機犯案造成社會恐慌，請求從重量刑。龔男有聲請羈押時所載的逃亡、湮滅證據、反覆實施同一犯罪之羈押原因，且有羈押必要，建請起訴移審後繼續予以羈押，以免被告逃亡及再持刀械傷害他人。嘉義地檢署偵結後，依傷害罪提起公訴。