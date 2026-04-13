彰化爆違法餵豬！3車廚餘直送豬場　芬園2中大型業者恐吞400萬罰單

▲彰化查獲豬場違法餵食廚餘，業者最重將面臨400萬元罰鍰。（圖／彰化縣政府，下同）

記者閔文昱／綜合報導

彰化縣芬園鄉驚爆違法廚餘養豬案件，縣府聯合稽查小組12日清晨突襲查緝，查獲2處中大型養豬場涉嫌違規使用廚餘及動物性廢渣餵養豬隻，當場查扣3輛廚餘清運車。依規定，業者初次違規即面臨40萬元以上罰鍰，最重可達400萬元，並將取消申請轉用飼料補助資格。

假日凌晨偷運廚餘 情資監控當場查獲

彰化縣動物防疫所指出，稽查行動於當天上午7時30分展開，會同農業處、環保局及警方進行跨機關突襲。現場發現其中一處豬場有3輛車載運來自台中的廚餘，另一處則在調配槽中查獲未經核准的動物性廢渣，甚至含有雞蛋成分。經查兩場為家族成員分別經營、彼此相鄰，疑似刻意利用假日凌晨運送，以規避查緝，但早已被稽查小組掌握動向。

動防所表示，本案違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，其中雞蛋屬農業事業廢棄物，依法僅能作堆肥用途，不得作為飼料來源。即使有業者否認餵食廚餘，但現場事證明確，仍將依法開罰。

最重罰400萬 中大型豬場恐重罰

動防所指出，今年初大城鄉曾有僅飼養2頭豬的違規案例，即遭重罰40萬元；此次查獲的兩場規模達2000至3000頭，屬中大型養豬場，裁罰金額將從40萬元起跳，最高可達400萬元，並取消申請轉用飼料補助資格。

此外，縣府已對涉案豬場啟動14天移動管制，禁止豬隻外運，並全面改用合格飼料，同時針對場內豬隻進行採樣檢驗，送交國立中興大學動物疾病診斷中心進行非洲豬瘟病毒核酸檢測，須待初驗與複驗皆為陰性，才能解除管制。

彰化縣動防所強調，縣內自2025年12月29日起已全面禁止以廚餘餵養豬隻，並成立「非洲豬瘟廚餘聯合稽查小組」，透過車輛路徑監控與情資整合強化查緝，本案即為跨機關合作成果。

縣府農業處指出，台灣於今年4月6日甫獲世界動物衛生組織認證恢復為非洲豬瘟非疫區，且為亞洲唯一同時維持非洲豬瘟、口蹄疫與傳統豬瘟非疫狀態的國家，成果得來不易。彰化作為重要養豬產區，呼籲業者切勿心存僥倖，以免危及產業與食品安全。