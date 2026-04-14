29歲男攻玉山…深夜返程失足「墜10m深坡」！警消摸黑入山救援

▲29歲男單攻玉山失足跌落10m深邊坡，警消摸黑入山救援，將他背返至登山口。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所13日深夜10時許接獲報案，一名登山客於阿里山玉山登山步道3.7K處失足墜落邊坡下約10公尺處，同行友人見狀後立即報案求救。警消立即組成搜救隊伍摸黑入山，於14日凌晨0時37分抵達現場，合力救出受傷的謝男(29歲)後將其背負至登山口送醫，幸無生命危險。

警消昨夜接獲通報後，立即與保七總隊、玉管處組成搜救隊伍自玉山登山口出發，摸黑入山進行搜救，並於0時37分抵達現場，發現墜落山谷的謝男意識清楚，尚可正常對話，搜救對立即合力實施架繩拉掛救援作業，將謝男從10公尺深的山谷拉回步道，再以人力背負方式背運，於3時50分抵達玉山登山口，再由消防隊救護車送往嘉義基督教醫院治療，警方並同步聯繫家屬前往醫院照顧。

謝男表示，當天跟團單攻玉山主峰，於深夜返程時經過玉山登山步道3.7K處，因體力不支失足墜落邊坡，同行友人發現後立即報案求救。警方初步檢視，謝男身體、四肢有多處擦挫傷，左後頭部有較為嚴重的撕裂傷，且呼吸急促，幸意識清楚，沒有生命危險，後續已送往醫院進一步治療。