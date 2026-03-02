　
地方 地方焦點

白天賞蘭展、夜晚犁蜂炮　台南元宵限定「一日雙享」

▲2026台灣國際蘭展於後壁花卉創新園區盛大展出，吸引民眾白天賞花。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


元宵節怎麼玩最有感？台南直接給你雙倍震撼！「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」自2月27日起於後壁農業部花卉創新園區盛大登場，而享譽國際的傳統盛事「鹽水蜂炮」也於2、3兩日在鹽水武廟周邊熱鬧開炸。市長黃偉哲力薦規劃「一日雙享」遊程，白天賞蘭花、晚上犁蜂炮，一天解鎖台南最經典的日夜風景。

黃偉哲市長表示，蘭展開幕以來佳評如潮，今年特別在元宵節前後串聯蘭花產業創新與蜂炮文化底蘊，打造全台唯一、白天與夜晚都精彩的觀光亮點。他誠摯邀請全國民眾安排一趟台南小旅行，白天沉浸在花卉藝術與科技融合的視覺饗宴中，夜晚前往鹽水小鎮迎接震撼元宵盛典，同時選購台南精選農產伴手禮，把在地好物與美好回憶一併帶回家。

農業局長李芳林指出，今年蘭展規劃「綻放館」、「花漾館」、「鏈結與生活館」及「市集館」四大展區，結合AI科技與莫內美學概念，打造沉浸式感官體驗。園區內設置「台南農產精品館」，集結在地農漁會及優質農企業嚴選商品，展現台南農業實力與創新能量。

蘭展期間每週六、日、一及例假日，凡於精品館單筆消費滿1000元，即可憑當日發票參加抽獎，獎項包含台南農特產品及特色好禮，還有菜奇鴨、夜奇鴨、魚頭君與蘭獸限定周邊商品等，讓民眾賞花之餘也能把驚喜帶回家。

入夜後，鹽水蜂炮火力全開。活動期間每日下午3時至晚間9時，市府於鹽水武廟前（金和路—鹽水國中操場對面）辦理消費抽獎活動，單筆消費滿350元即可獲得1次抽獎機會，豐富農特產品好禮送完為止。

市府邀請民眾把握元宵節限定節奏，白天漫步蘭展感受科技與自然交織的花卉藝術，夜晚走訪鹽水老街體驗蜂炮文化與元宵熱鬧氛圍。從花海到火海，從優雅到震撼，台南用一天時間，帶你看見一座城市最立體的樣貌。

