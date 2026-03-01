龍潭元宵迎古董接財神　蘇俊賓手繪花燈助攻龍潭燈會

▲龍元宮接財神遶境，蘇俊賓帶來手繪花燈。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓於2月28日晚間，出席龍潭區「春遊大龍門－2026龍潭接財神」遶境活動表示，「南蜂炮、北天燈、迎古董、接財神」已成為台灣元宵節期間最有趣的四個元素。其中，龍潭區的迎古董接財神是龍潭重要的百年傳統，展現地方深厚的文化信仰底蘊。

日前龍潭大池燈會開幕時，蘇俊賓曾允諾今年將自己手繪花燈一同共襄盛舉，他也趕在今日龍元宮接財神遶境時帶來自製花燈，笑稱是:「交作業了！」。蘇俊賓提到，作品以「旋轉木馬」與「龍元宮舞龍陣」為主題，旋轉木馬象徵歡樂與希望，寓意城市活力與幸福循環；舞龍則融入龍元宮信仰元素，展現地方文化精神。兩者結合，寓意「龍馬精神」，象徵新的一年活力充沛、福氣綿延。

▲副市長蘇俊賓的手繪花燈。（圖／市府提供）



蘇俊賓指出，龍潭龍元宮近年來不斷尋求創新，積極與市府團隊合作，導入年輕世代的設計力量，使得這些新的元素可以與百年傳統民俗融合，營造出嶄新且更豐富多元的廟宇場域。

蘇俊賓也感謝諸多在地團隊如凌雲國中曲棍球隊、新毅群龍獅團、平鎮龍潭義消以及長年共襄盛舉的巧聖、爐公與荷葉先師會等團體長年來支持參與，將接財神繞境的傳統儀典轉化為更貼近當代的節慶展演，讓民俗文化在傳承中創新，也讓更多市民看見龍潭的文化活力與城市魅力。

▲龍潭元宵迎古董接財神。（圖／市府提供）

隨後，蘇俊賓敲響鑼鼓，帶領隊伍自龍元宮出發遶境與民眾熱鬧互動。他也將親手繪製的花燈懸掛於龍潭大池湖畔祈福。蘇俊賓表示，龍潭燈會裡頭有許多可愛的作品，尤其在大池的倒影中，有著加乘的視覺享受，誠摯歡迎民眾前來龍潭大池賞燈慶元宵

龍潭區公所表示，龍潭元宵「迎古董接財神」為地方每年引頸期盼的春節重頭戲，自民國96年起結合「迎古董」與「接財神」，並串聯魯冰花季與龍潭大池燈會，透過湖畔光影與地景藝術營造節慶氛圍。如今每年一度的龍潭遶境活動已成為在地最具代表性及創意的傳統慶典之一。

包括：立法委員呂玉玲、總統府副秘書長何志偉、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府客家局長范姜泰基、農業局長陳冠義、龍潭區長鄧昱綵、環管處長張書豪、龍元宮主任委員林錦浪等均一同出席。