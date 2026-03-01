　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

龍潭元宵迎古董接財神　蘇俊賓手繪花燈助攻龍潭燈會

▲龍潭元宵迎古董接財神

▲龍元宮接財神遶境，蘇俊賓帶來手繪花燈。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓於2月28日晚間，出席龍潭區「春遊大龍門－2026龍潭接財神」遶境活動表示，「南蜂炮、北天燈、迎古董、接財神」已成為台灣元宵節期間最有趣的四個元素。其中，龍潭區的迎古董接財神是龍潭重要的百年傳統，展現地方深厚的文化信仰底蘊。

日前龍潭大池燈會開幕時，蘇俊賓曾允諾今年將自己手繪花燈一同共襄盛舉，他也趕在今日龍元宮接財神遶境時帶來自製花燈，笑稱是:「交作業了！」。蘇俊賓提到，作品以「旋轉木馬」與「龍元宮舞龍陣」為主題，旋轉木馬象徵歡樂與希望，寓意城市活力與幸福循環；舞龍則融入龍元宮信仰元素，展現地方文化精神。兩者結合，寓意「龍馬精神」，象徵新的一年活力充沛、福氣綿延。

▲龍潭元宵迎古董接財神

▲副市長蘇俊賓的手繪花燈。（圖／市府提供）

蘇俊賓指出，龍潭龍元宮近年來不斷尋求創新，積極與市府團隊合作，導入年輕世代的設計力量，使得這些新的元素可以與百年傳統民俗融合，營造出嶄新且更豐富多元的廟宇場域。

蘇俊賓也感謝諸多在地團隊如凌雲國中曲棍球隊、新毅群龍獅團、平鎮龍潭義消以及長年共襄盛舉的巧聖、爐公與荷葉先師會等團體長年來支持參與，將接財神繞境的傳統儀典轉化為更貼近當代的節慶展演，讓民俗文化在傳承中創新，也讓更多市民看見龍潭的文化活力與城市魅力。

▲龍潭元宵迎古董接財神

▲龍潭元宵迎古董接財神。（圖／市府提供）

隨後，蘇俊賓敲響鑼鼓，帶領隊伍自龍元宮出發遶境與民眾熱鬧互動。他也將親手繪製的花燈懸掛於龍潭大池湖畔祈福。蘇俊賓表示，龍潭燈會裡頭有許多可愛的作品，尤其在大池的倒影中，有著加乘的視覺享受，誠摯歡迎民眾前來龍潭大池賞燈慶元宵

龍潭區公所表示，龍潭元宵「迎古董接財神」為地方每年引頸期盼的春節重頭戲，自民國96年起結合「迎古董」與「接財神」，並串聯魯冰花季與龍潭大池燈會，透過湖畔光影與地景藝術營造節慶氛圍。如今每年一度的龍潭遶境活動已成為在地最具代表性及創意的傳統慶典之一。

包括：立法委員呂玉玲、總統府副秘書長何志偉、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府客家局長范姜泰基、農業局長陳冠義、龍潭區長鄧昱綵、環管處長張書豪、龍元宮主任委員林錦浪等均一同出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／伊朗「賈馬蘭級」護衛艦　遭美軍擊沉
快訊／伊朗發射4枚飛彈打航母　美軍回擊：根本沒中
快訊／美國中央司令部：空襲伊朗有3士兵陣亡、5人受傷
杜拜遭美伊開戰波及　定居女星親曝家中現況
快訊／伊朗發射4枚飛彈　攻擊美軍航母
中東戰火牽連！「天光號」油輪遭不明攻擊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

整合全市40分館學生公共服務預約申請　桃園市3/1日正式上線

龍潭元宵迎古董接財神　蘇俊賓手繪花燈助攻龍潭燈會

埔里生態農場錫葉藤紫花季到　藝術家張家銘連2年「借紫」創作開展

新北新春就博會3／3登場　54企業釋出1500職缺搶人才

春暖妝點春色！新北街頭百花齊放　四季秋海棠喜迎賓

新北土城三元宮慶元宵登場　侯友宜參香發福袋送祝福

雙鴨躍馬迎元宵！黃偉哲現身花園夜市　限量鴨鴨小提燈秒殺

桃園新屋楊梅交通大改善　中華南路拓寬至15米

2026錦鯉品評會揭曉　周蔡鑫獲全體總冠軍

7旬翁騎三輪車體力透支癱坐橋邊　內埔警遞水救援

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

在大斜坡化身幫推超人　喘到一半阿北突然掏錢

整合全市40分館學生公共服務預約申請　桃園市3/1日正式上線

龍潭元宵迎古董接財神　蘇俊賓手繪花燈助攻龍潭燈會

埔里生態農場錫葉藤紫花季到　藝術家張家銘連2年「借紫」創作開展

新北新春就博會3／3登場　54企業釋出1500職缺搶人才

春暖妝點春色！新北街頭百花齊放　四季秋海棠喜迎賓

新北土城三元宮慶元宵登場　侯友宜參香發福袋送祝福

雙鴨躍馬迎元宵！黃偉哲現身花園夜市　限量鴨鴨小提燈秒殺

桃園新屋楊梅交通大改善　中華南路拓寬至15米

2026錦鯉品評會揭曉　周蔡鑫獲全體總冠軍

7旬翁騎三輪車體力透支癱坐橋邊　內埔警遞水救援

Suzuki小鋼砲「變身超級賽道機器」！Swift Sport緊繃改裝版亮相

快訊／伊朗「賈馬蘭級」護衛艦遭擊沉！美國中央司令部：放下武器並棄船

快訊／伊朗稱向美航母「林肯號」發射4飛彈　美軍回擊：根本沒中

快訊／美國中央司令部：空襲伊朗有3士兵陣亡、5人受傷

女星原定「杜拜轉機到開羅」幸運逃過！　機場遭炸嘆：收起期待

陸車廠推皮卡概念車「搭載插電式柴油動力」！鎖定澳洲雙廂越野市場

桃園燈會5天突破65萬人次　228連假滿滿「今年主燈秀超震撼」

快訊／伊朗向美航母「林肯號」發射4飛彈：這將成為侵略者的墳場

整合全市40分館學生公共服務預約申請　桃園市3/1日正式上線

攻堅全固態電池！中原大學教授劉偉仁　榮獲國科會傑出研究獎

【孔雀滿臉問號】對孔雀表演「人類版開屏」！本尊問號臉不理解但尊重

地方熱門新聞

走失童哭累枕陌生大腿　暖心嬤撐傘守護

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

鹿耳門花火迎春登場！高空煙火×無人機大秀萬人齊聚迎福氣

桃園228追思　張善政籲珍惜民主和平

在地月桃假莖纖維材料技術創新局

強化中高齡與新住民就業力　台東縣開辦證照班3月份報名開跑

火舞閃耀左鎮夜空！南消進校園宣導把防災觀念一起點亮

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義」燈區正式啟動

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

林口竹林山寺櫻花盛開　粉色成春日賞櫻熱點

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

311海嘯提琴來台演奏希望樂章

更多熱門

相關新聞

雙鴨躍馬迎元宵！黃偉哲現身花園夜市限量鴨鴨小提燈秒殺

雙鴨躍馬迎元宵！黃偉哲現身花園夜市限量鴨鴨小提燈秒殺

台南市政府3月1日晚間6時在花園夜市街頭藝人表演區舉辦「鴨箱寶」快閃活動，市長黃偉哲親自到場發送限量造型吸睛的「鴨力爆表小提燈」，並加碼發放卡皮胖拉小提燈，現場民眾排起長龍，燈光閃爍、笑聲此起彼落，夜市瞬間成為最亮的元宵風景。

元宵歡慶不忘防火南消七大後甲分隊進東聖里宣導居家安全

元宵歡慶不忘防火南消七大後甲分隊進東聖里宣導居家安全

暖心湯圓配燈謎！南消麻豆消防創意宣導迎元宵

暖心湯圓配燈謎！南消麻豆消防創意宣導迎元宵

金門金沙元宵小市集登場！

金門金沙元宵小市集登場！

2026魯冰花季盛大開幕　邀您共賞客家美景

2026魯冰花季盛大開幕　邀您共賞客家美景

關鍵字：

龍潭元宵迎古董接財神蘇俊賓手繪花燈

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

伊朗放話「刺穿美國心臟」　阿曼近海油輪遭襲

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

吳中純女兒稱「醫師不知開心什麼」炎上！

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

更多

最夯影音

更多
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面