地方 地方焦點

台南鹽水蜂炮3/2、3登場　黃偉哲邀犁炮迎元宵

▲台南鹽水蜂炮今正式啟炮，台南市長黃偉哲親臨主持，祈願在關聖帝君庇佑下活動平安順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南鹽水蜂炮今正式啟炮，台南市長黃偉哲親臨主持，祈願在關聖帝君庇佑下活動平安順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

名列世界三大民俗慶典、素有「北天燈‧南蜂炮」之稱的鹽水蜂炮，2日上午在鹽水武廟廣場舉行啟炮儀式，正式揭開2026年活動序幕，台南市長黃偉哲親臨主持，祈願在關聖帝君庇佑下活動平安順利，也誠摯邀請國內外遊客走進鹽水小鎮，親身體驗蜂炮震撼魅力。

黃偉哲表示，鹽水蜂炮不僅是台南重要文化盛事，更是全台代表性民俗活動之一，長年吸引國際旅客慕名而來。蜂炮起源於驅逐瘟疫、祈求平安，背後蘊含深厚宗教與民俗意涵，也展現台南「宗教之都」的文化底蘊。他祈願在丙午年之際，藉由蜂炮威力與神明庇佑，為地方帶來平安、健康與發展。

他同時強調，蜂炮雖刺激，但安全絕對擺第一。市府已整合警察、消防及救護人力全程待命，民眾務必配戴安全帽與完整防護裝備，遵守活動規範，讓所有準備「備而不用」，確保活動圓滿落幕。

民政局指出，鹽水武廟神轎遶境將於3月2日、3日展開，路線分為A、B、C、D、E線，想體驗「犁炮」震撼的民眾，可跟隨神轎前進，感受蜂炮在耳邊炸裂的臨場感。

▲台南鹽水蜂炮今正式啟炮，台南市長黃偉哲親臨主持，祈願在關聖帝君庇佑下活動平安順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，3日晚間於鹽水國中操場設置集中施放區，主題為「馬到成功馬年行大運」，打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，總計約200萬支蜂炮同步施放，並結合高空煙火，帶來震撼視覺饗宴。
民政局表示，今年約有200多座炮城分布於鹽水區各地，整座小鎮化身火光與煙霧交織的民俗舞台，讓民眾沉浸在傳統與熱情交錯的節慶氛圍中。提醒參與「犁蜂炮」的民眾，切勿在關聖帝君神轎前擋炮，以示尊重並確保安全。

市府呼籲，參與蜂炮務必做好完整防護：配戴附護目鏡的全罩式安全帽、脖子圍棉質濕毛巾，穿著長袖厚棉質衣褲、棉質口罩與手套，手腳袖口以橡皮筋綁緊，避免任何部位裸露；切勿穿羽絨衣或塑膠雨衣，以免引發危險。

▲台南鹽水蜂炮今正式啟炮，台南市長黃偉哲親臨主持，祈願在關聖帝君庇佑下活動平安順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新營分局將於3月3日下午3時起實施交通疏導，市道172線（鹽水忠孝路）及台19線進入市區路口將管制汽車通行，必要時將引導車流改道新營工業區。建議民眾提早出發並配合改道。停車地點包括岸內糖廠停車場、新營工業區道路兩側、汫水里與水秀里社區及鹽水國中機車停車棚。警方提醒，勿將車輛停放於鹽水街道，避免蜂炮波及或引發火災。

今日啟炮儀式，市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳，以及立委賴惠員、陳亭妃、林俊憲、謝龍介服務處代表到場共襄盛舉。

台南鹽水蜂炮黃偉哲犁炮元宵

