雙鴨躍馬迎元宵！黃偉哲現身花園夜市　限量鴨鴨小提燈秒殺

▲台南市長黃偉哲現身花園夜市發送限量「鴨力爆表小提燈」，現場民眾排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府3月1日晚間6時在花園夜市街頭藝人表演區舉辦「鴨箱寶」快閃活動，市長黃偉哲親自到場發送限量造型吸睛的「鴨力爆表小提燈」，並加碼發放卡皮胖拉小提燈，現場民眾排起長龍，燈光閃爍、笑聲此起彼落，夜市瞬間成為最亮的元宵風景。

黃偉哲表示，花園夜市是台南觀光的重要地標，也是庶民文化的縮影。每逢節慶，夜市更顯熱鬧。今年特別推出超人氣IP角色「菜奇鴨」與「夜奇鴨」合體設計的小提燈，象徵「雙鴨躍馬、好運加倍」，希望透過創意提燈，讓民眾在逛夜市、嚐美食之餘，也能感受傳統節慶的溫馨氛圍，為馬年點亮幸福與希望。

不少親子家庭提著小提燈穿梭攤位間，年輕族群則搶拍打卡，現場熱度直線飆升。燈籠造型圓潤討喜，加上雙鴨元素吸睛，成為夜市裡最吸睛的「移動光源」。

市長也推薦，白天可前往後壁參觀臺灣國際蘭展，感受國際級花卉藝術之美。他指出，台南是全球重要蝴蝶蘭產區之一，白天賞蘭、夜晚逛夜市，是最具台南味的節慶行程。

經濟發展局表示，夜市不只是美食天堂，更是城市創意與活力的展演舞台。本次活動結合節慶意象與IP角色設計，讓傳統文化融入流行元素，打造兼具趣味與話題性的節慶體驗。

市場處補充，小提燈除可手提賞玩，還能作為存錢筒使用，兼具實用與收藏價值，盼成為「台南限定」的元宵紀念。未來也將持續透過主題式行銷與IP創意結合，為夜市注入更多亮點。

市府表示，元宵節象徵團圓與光明，提著鴨鴨小提燈穿梭在香氣四溢的夜市巷弄，是最有溫度的台南日常。誠摯邀請民眾走進花園夜市，讓「鴨力爆表小提燈」陪伴大家迎向嶄新馬年。立法委員陳亭妃及市議員陳怡珍服務處亦派代表出席，共襄盛舉。