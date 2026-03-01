　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雙鴨躍馬迎元宵！黃偉哲現身花園夜市　限量鴨鴨小提燈秒殺

▲市長黃偉哲現身花園夜市發送限量「鴨力爆表小提燈」，現場民眾排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲現身花園夜市發送限量「鴨力爆表小提燈」，現場民眾排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府3月1日晚間6時在花園夜市街頭藝人表演區舉辦「鴨箱寶」快閃活動，市長黃偉哲親自到場發送限量造型吸睛的「鴨力爆表小提燈」，並加碼發放卡皮胖拉小提燈，現場民眾排起長龍，燈光閃爍、笑聲此起彼落，夜市瞬間成為最亮的元宵風景。

▲市長黃偉哲現身花園夜市發送限量「鴨力爆表小提燈」，現場民眾排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，花園夜市是台南觀光的重要地標，也是庶民文化的縮影。每逢節慶，夜市更顯熱鬧。今年特別推出超人氣IP角色「菜奇鴨」與「夜奇鴨」合體設計的小提燈，象徵「雙鴨躍馬、好運加倍」，希望透過創意提燈，讓民眾在逛夜市、嚐美食之餘，也能感受傳統節慶的溫馨氛圍，為馬年點亮幸福與希望。

▲市長黃偉哲現身花園夜市發送限量「鴨力爆表小提燈」，現場民眾排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

不少親子家庭提著小提燈穿梭攤位間，年輕族群則搶拍打卡，現場熱度直線飆升。燈籠造型圓潤討喜，加上雙鴨元素吸睛，成為夜市裡最吸睛的「移動光源」。

▲市長黃偉哲現身花園夜市發送限量「鴨力爆表小提燈」，現場民眾排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

市長也推薦，白天可前往後壁參觀臺灣國際蘭展，感受國際級花卉藝術之美。他指出，台南是全球重要蝴蝶蘭產區之一，白天賞蘭、夜晚逛夜市，是最具台南味的節慶行程。

▲市長黃偉哲現身花園夜市發送限量「鴨力爆表小提燈」，現場民眾排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

經濟發展局表示，夜市不只是美食天堂，更是城市創意與活力的展演舞台。本次活動結合節慶意象與IP角色設計，讓傳統文化融入流行元素，打造兼具趣味與話題性的節慶體驗。

▲市長黃偉哲現身花園夜市發送限量「鴨力爆表小提燈」，現場民眾排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

市場處補充，小提燈除可手提賞玩，還能作為存錢筒使用，兼具實用與收藏價值，盼成為「台南限定」的元宵紀念。未來也將持續透過主題式行銷與IP創意結合，為夜市注入更多亮點。

▲市長黃偉哲現身花園夜市發送限量「鴨力爆表小提燈」，現場民眾排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

市府表示，元宵節象徵團圓與光明，提著鴨鴨小提燈穿梭在香氣四溢的夜市巷弄，是最有溫度的台南日常。誠摯邀請民眾走進花園夜市，讓「鴨力爆表小提燈」陪伴大家迎向嶄新馬年。立法委員陳亭妃及市議員陳怡珍服務處亦派代表出席，共襄盛舉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
油價恐出現歷史性飆升！　專家分析
未來一周2波冷空氣接力　明天中部以北防較大雨勢
4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管：讓他走吧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

埔里生態農場錫葉藤紫花季到　藝術家張家銘連2年「借紫」創作開展

新北新春就博會3／3登場　54企業釋出1500職缺搶人才

春暖妝點春色！新北街頭百花齊放　四季秋海棠喜迎賓

新北土城三元宮慶元宵登場　侯友宜參香發福袋送祝福

雙鴨躍馬迎元宵！黃偉哲現身花園夜市　限量鴨鴨小提燈秒殺

桃園新屋楊梅交通大改善　中華南路拓寬至15米

2026錦鯉品評會揭曉　周蔡鑫獲全體總冠軍

7旬翁騎三輪車體力透支癱坐橋邊　內埔警遞水救援

國姓鄉鹿神祭暨國中小運動會3/14登場　80桌鹿茸養生宴開放預訂

元宵歡慶不忘防火　南消七大後甲分隊進東聖里宣導居家安全

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

在大斜坡化身幫推超人　喘到一半阿北突然掏錢

埔里生態農場錫葉藤紫花季到　藝術家張家銘連2年「借紫」創作開展

新北新春就博會3／3登場　54企業釋出1500職缺搶人才

春暖妝點春色！新北街頭百花齊放　四季秋海棠喜迎賓

新北土城三元宮慶元宵登場　侯友宜參香發福袋送祝福

雙鴨躍馬迎元宵！黃偉哲現身花園夜市　限量鴨鴨小提燈秒殺

桃園新屋楊梅交通大改善　中華南路拓寬至15米

2026錦鯉品評會揭曉　周蔡鑫獲全體總冠軍

7旬翁騎三輪車體力透支癱坐橋邊　內埔警遞水救援

國姓鄉鹿神祭暨國中小運動會3/14登場　80桌鹿茸養生宴開放預訂

元宵歡慶不忘防火　南消七大後甲分隊進東聖里宣導居家安全

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋急阻：還沒交過男友

差點射下中國男籃！中華隊7分惜敗　圖齊說有瑕疵但仍是打最好比賽之一

LCK香港決賽直擊萬人擠爆場館！Gen.G全面壓制再奪聯賽冠軍

平頭男嗆總統府、3機場埋炸彈！真實身分曝光　警方追到境外

陸女星赴中東度假失聯！遇美伊開戰粉絲急尋　好友直播曝她現況

直擊／1月剛主持金唱片大巨蛋！《女神降臨》文佳煐激美現身南港

荷莫茲海峽封鎖對油運影響最大　謝志堅估戰爭會速戰速決

埔里生態農場錫葉藤紫花季到　藝術家張家銘連2年「借紫」創作開展

川普警告伊朗若敢報復　將遭受史無前例的武力反擊

阿里山花季下周登場！阿龜櫻、山櫻花已滿開　百年蒸汽火車復駛

徐恩光清唱A-Lin〈失戀無罪〉 粉絲馬上接唱..他超驚喜！XD

地方熱門新聞

走失童哭累枕陌生大腿　暖心嬤撐傘守護

南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

鹿耳門花火迎春登場！高空煙火×無人機大秀萬人齊聚迎福氣

桃園228追思　張善政籲珍惜民主和平

在地月桃假莖纖維材料技術創新局

火舞閃耀左鎮夜空！南消進校園宣導把防災觀念一起點亮

強化中高齡與新住民就業力　台東縣開辦證照班3月份報名開跑

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義」燈區正式啟動

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

林口竹林山寺櫻花盛開　粉色成春日賞櫻熱點

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

311海嘯提琴來台演奏希望樂章

更多熱門

相關新聞

元宵歡慶不忘防火南消七大後甲分隊進東聖里宣導居家安全

元宵歡慶不忘防火南消七大後甲分隊進東聖里宣導居家安全

元宵佳節熱鬧登場，防火觀念也要一起「點亮」，台南市消防局第七大隊後甲分隊結合東區東聖里3月1日元宵節聯歡活動，設置消防安全宣導攤位，向里民宣導居家防火、用電安全及住宅用火災警報器設置觀念，讓民眾在歡慶佳節之餘，也能把安全帶回家。

黃偉哲鳴槍揭幕2026古都馬2.5萬人齊奔

黃偉哲鳴槍揭幕2026古都馬2.5萬人齊奔

暖心湯圓配燈謎！南消麻豆消防創意宣導迎元宵

暖心湯圓配燈謎！南消麻豆消防創意宣導迎元宵

金門金沙元宵小市集登場！

金門金沙元宵小市集登場！

池上元宵祈福擔飯繞境　關山警全力規劃交通與治安維護

池上元宵祈福擔飯繞境　關山警全力規劃交通與治安維護

關鍵字：

雙鴨躍馬元宵黃偉哲花園夜市鴨鴨小提燈

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

中東開戰！台64萬YTR被折返：回不了家

吳中純女兒稱「醫師不知開心什麼」炎上！

即／桃園高鐵南路大貨車撞小客車　2死1命危！

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

杜拜帆船飯店起火狂燒！

更多

最夯影音

更多
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面