猛打2405通110！台南2派出所警員接到手軟　謊報狂女身分曝光

▲永信派出所2025年11月1日至2026年1月5日狂接李女打來的1164通報警電話，嚴重浪費警政資源。（圖／翻攝自google maps）

記者葉品辰／台南報導

台南市一名李姓女子惡意狂撥110報案專線，短短數月內竟累計高達2405通電話，嚴重癱瘓警政資源。她先於2025年8月至9月間，1個月內密集撥打台南市警永康分局大灣派出所1241通電話，遭依《社會秩序維護法》裁罰1萬元後仍不悔改，又於同年11月1日至2026年1月5日止，再以手機連續撥打永信派出所110專線1164次，經員警多次勸阻仍執意為之，最終再被移送台南地院新市簡易庭，裁罰1萬2千元。

判決指出，李女於2025年11月1日至2026年1月5日，持手機反覆撥打永康分局永信派出所報案專線，次數高達1164次，警方多次告誡仍未停止，行為明顯屬無故撥打報案專線且勸阻不聽。員警除製作職務報告外，並提出電話錄音譯文、來電紀錄截圖及錄音光碟等證據佐證，李女於警詢時亦坦承犯行。法院調查後，發現她早在2025年8月21日至9月21日間，就曾以相同手法狂撥大灣派出所110專線1241次，當時已遭裁罰1萬元，卻仍再犯。

新市簡易庭認為，李女行為已違反《社會秩序維護法》第85條第4款規定，屬無故撥打警察機關報案專線、經勸阻不聽之違序行為。法官指出，她短時間內大量佔用報案線路，嚴重虛耗警政資源並影響機關正常運作，情節非輕，但考量其坦承犯行、自述高職畢業及家庭經濟狀況勉持等情，最終裁定罰鍰新台幣1萬2千元，並期盼其能確實悔改，勿再重蹈覆轍。