　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機慢車道變右轉專用？女騎士險遭擦撞　台南路權劃設掀爭議

▲中華西路與安平路口車道劃設爭議，引發直行機車與右轉車爭道險象。（記者林東良翻攝，下同）

▲中華西路與安平路口車道劃設爭議，引發直行機車與右轉車爭道險象。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區中華西路與安平路口，日前發生一起爭道驚魂，民眾騎機車直行行駛在「機慢車專用道」，臨近路口時，該車道卻劃設為「右轉車專用車道」，導致直行機車與右轉小客車在同一車道發生爭道，機車騎士緊急煞車才避免追撞，過程險象環生。

陳情民眾指出，2月28日下午3時54分許，她騎機車沿中華西路往安平方向行駛，當接近路口時，一部同向自小客車突然右切進入該車道，整部車幾乎擋住她前方去路。她緊急煞車並向右偏移車頭，才驚險閃避，事後仍心有餘悸。
她認為對方右轉未禮讓直行車，甚至有逼車之嫌，遂提供行車紀錄器影像向台南市警四分局提出檢舉。不過警方檢視畫面後，認定自小客車並無違規。

警方表示，依畫面顯示，小客車已於路口前提早打方向燈，並依規定切入慢車道準備右轉；依《道路交通安全規則》第102條第1項第4款規定，右轉車應於距交岔路口30公尺前顯示方向燈，換入外側車道、右轉車道或慢車道後再行右轉，初步認定未違規。

第四分局進一步說明，該路口經交通局劃設為「右轉車專用車道」，供右轉車輛使用。若機車駕駛欲直行，應於接近路口前變換至中間車道，以避免與右轉車發生衝突。至於「右轉車禮讓直行車」屬交通安全原則，並無直接罰責，而是發生事故時用以釐清肇責依據。警方呼籲，汽、機車駕駛人行經路口前應提早觀察標誌標線變化，預作車道選擇與變換，並保持安全距離、依規定使用方向燈，避免爭道風險。

▲中華西路與安平路口車道劃設爭議，引發直行機車與右轉車爭道險象。（記者林東良翻攝，下同）

▲民眾騎機車行駛在中華西路外側機慢車專用車道。


然而，爭議焦點在於路權轉換時點。據了解，原本為機慢車專用道的車道，在接近路口時變更為右轉專用車道，對多數習慣直行機慢車道的騎士而言，若未提前注意標誌標線變化，極可能在不知情下「佔用右轉車道」，甚至在事故發生時須負部分肇責。

不少民眾質疑，一般騎士依直行經驗循機慢車道行駛，若臨近路口才發現車道性質改變，是否已錯失安全變換車道時機？又該在何處、何時提前變換車道，才能符合規定？相關標誌標線是否足夠清楚、明確，足以提醒用路人？

專家指出，路權劃設與標線變化若未搭配明顯指引，易造成用路人認知落差。部分交通安全原則雖無直接罰則，但在事故鑑定時卻成為重要依據，形成「未出事沒事，一出事就究責」的現象，也加深民眾對交通規則的困惑。

▲中華西路與安平路口車道劃設爭議，引發直行機車與右轉車爭道險象。（記者林東良翻攝，下同）

▲民眾騎機車在中華西路同一條機慢車道，在臨近安平路口時，突被劃成「右轉車專用車道」，引發直行機車與右轉車爭道爭議。

據了解，陳情民眾騎機車原行駛在機慢車專用道，但在不變換車道行駛至快接近路口時，「機慢車專用道」竟自動變更路權成「右轉車專用車道」，讓原以為依法行駛的民眾，突然間變成「佔用右轉車道」的違規人，如因汽機車爭道發生車禍，機車駕駛人還需負佔用右轉車道的肇責，此一離譜現象，也是台南市交通亂象之源。

試問，一般民眾機車行駛在機慢車道，只要在是直行的情況下，依實境與經驗法則來說，誰不是循機慢車道直行，誰會隨意變換車道行駛，這不是變成「蛇行」的危險駕駛，駕駛人在循規蹈矩的行駛下，卻因道路標誌標線的劃設變更路權，突然變成「違規人」，還置身在行車危險中，這樣的交通標誌標線的劃設除是「陷阱」外，更入人於罪。

此外，民眾如何預先獲知前方道路被變更路權，從原來的「機慢車專用道」變成「右轉車專用道」？該從何時就要變換車道到中間車道，以符合右轉車專用的交通法規？有多少民眾知悉這類的路權變更規定？有多少民眾知道遵循這類路權變更規定？。

「行車禮讓」、「保持安全距離」…，這類交通安全術語，都是社會大眾熟知，但有很多交通規則在道路交通管理處罰條例內並無罰則，以致常淪為口號，都是在發生交通事故時，判定肇責歸屬的依據，簡單地說，只要不發生交通事故，就沒這類抽象的規則問題，以致民眾對交通安全的認知，與交通執法產生落差，而爭執不斷。

這起爭議，再度凸顯都市道路設計與實際駕駛習慣之間的落差。如何讓標線設計更貼近用路人直覺、降低誤判風險，考驗交通主管機關的專業與同理心。畢竟，交通安全不該靠運氣，而應靠清楚明白的交通制度與設計。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
油價恐出現歷史性飆升！　專家分析
未來一周2波冷空氣接力　明天中部以北防較大雨勢
4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管：讓他走吧
快訊／顧著滑手機！台鐵松山站女子跌落軌道

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

平頭男嗆總統府、3機場埋炸彈！真實身分曝光　警方追到境外

快訊／台鐵松山站驚傳女子「滑手機」跌落軌道　鐵警表示將開罰

快訊／大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

機慢車道變右轉專用？女騎士險遭擦撞　台南路權劃設掀爭議

快訊／祖孫騎車3貼烘爐地拜拜回程撞燈桿　3歲童不治

狂喊60次不要！她控男網友性侵　「身體配合」求償120萬吞敗

快訊／中和烘爐地機車「三貼」自撞！　5歲童無呼吸心跳搶救中

民眾黨一日北高爆交通違規！用路人被迫「S行路考」　黨部道歉了

危險畫面曝！台南通緝犯拒檢狂飆撞護欄　警破窗拔槍壓制

國1彰化溪州段追撞！貨車未保持距離釀禍　休旅車屁股開花

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

在大斜坡化身幫推超人　喘到一半阿北突然掏錢

平頭男嗆總統府、3機場埋炸彈！真實身分曝光　警方追到境外

快訊／台鐵松山站驚傳女子「滑手機」跌落軌道　鐵警表示將開罰

快訊／大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

機慢車道變右轉專用？女騎士險遭擦撞　台南路權劃設掀爭議

快訊／祖孫騎車3貼烘爐地拜拜回程撞燈桿　3歲童不治

狂喊60次不要！她控男網友性侵　「身體配合」求償120萬吞敗

快訊／中和烘爐地機車「三貼」自撞！　5歲童無呼吸心跳搶救中

民眾黨一日北高爆交通違規！用路人被迫「S行路考」　黨部道歉了

危險畫面曝！台南通緝犯拒檢狂飆撞護欄　警破窗拔槍壓制

國1彰化溪州段追撞！貨車未保持距離釀禍　休旅車屁股開花

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋急阻：還沒交過男友

差點射下中國男籃！中華隊7分惜敗　圖齊說有瑕疵但仍是打最好比賽之一

LCK香港決賽直擊萬人擠爆場館！Gen.G全面壓制再奪聯賽冠軍

平頭男嗆總統府、3機場埋炸彈！真實身分曝光　警方追到境外

陸女星赴中東度假失聯！遇美伊開戰粉絲急尋　好友直播曝她現況

直擊／1月剛主持金唱片大巨蛋！《女神降臨》文佳煐激美現身南港

荷莫茲海峽封鎖對油運影響最大　謝志堅估戰爭會速戰速決

埔里生態農場錫葉藤紫花季到　藝術家張家銘連2年「借紫」創作開展

川普警告伊朗若敢報復　將遭受史無前例的武力反擊

阿里山花季下周登場！阿龜櫻、山櫻花已滿開　百年蒸汽火車復駛

【暖心守護】走失童哭累枕陌生大腿熟睡　暖心阿嬤撐傘守護網淚目

社會熱門新聞

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

即／桃園高鐵南路大貨車撞小客車　2死1命危！

桃園自小客「遭攔腰撞飛」！　駕駛命危、妻女亡

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆

屏東萬丹命案！73歲男太陽穴中彈亡

包裹搖一搖「硬硬的」　店員機警報案逮2車手

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

即／中和烘爐地「三貼」自撞！　5歲童命危

汐止「皇兒小舖」深夜大火　負責人：我會振作

更多熱門

相關新聞

台南鹿耳門煙火萬人朝聖環保局徹夜清掃4小時恢復市容

台南鹿耳門煙火萬人朝聖環保局徹夜清掃4小時恢復市容

台南鹿耳門聖母廟於2月28日舉辦高空煙火活動，萬人齊聚共賞璀璨夜空，熱鬧氛圍點亮海尾一帶，活動結束後，環保局隨即啟動清潔機制，徹夜展開環境復原作業，短時間內恢復市容整潔。

台南官田工廠火警「秒級偵測」自動警報立功零傷亡

台南官田工廠火警「秒級偵測」自動警報立功零傷亡

台南安南區安明路傳浮屍消防人員下水打撈男子明顯死亡

台南安南區安明路傳浮屍消防人員下水打撈男子明顯死亡

台南山上花園水道博物館春花齊放櫻花綻放逾六成

台南山上花園水道博物館春花齊放櫻花綻放逾六成

關鍵字：

機慢車道右轉專用擦撞台南路權劃設爭議

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

中東開戰！台64萬YTR被折返：回不了家

吳中純女兒稱「醫師不知開心什麼」炎上！

即／桃園高鐵南路大貨車撞小客車　2死1命危！

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

杜拜帆船飯店起火狂燒！

更多

最夯影音

更多
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面