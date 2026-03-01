機慢車道變右轉專用？女騎士險遭擦撞　台南路權劃設掀爭議

▲中華西路與安平路口車道劃設爭議，引發直行機車與右轉車爭道險象。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區中華西路與安平路口，日前發生一起爭道驚魂，民眾騎機車直行行駛在「機慢車專用道」，臨近路口時，該車道卻劃設為「右轉車專用車道」，導致直行機車與右轉小客車在同一車道發生爭道，機車騎士緊急煞車才避免追撞，過程險象環生。

陳情民眾指出，2月28日下午3時54分許，她騎機車沿中華西路往安平方向行駛，當接近路口時，一部同向自小客車突然右切進入該車道，整部車幾乎擋住她前方去路。她緊急煞車並向右偏移車頭，才驚險閃避，事後仍心有餘悸。

她認為對方右轉未禮讓直行車，甚至有逼車之嫌，遂提供行車紀錄器影像向台南市警四分局提出檢舉。不過警方檢視畫面後，認定自小客車並無違規。

警方表示，依畫面顯示，小客車已於路口前提早打方向燈，並依規定切入慢車道準備右轉；依《道路交通安全規則》第102條第1項第4款規定，右轉車應於距交岔路口30公尺前顯示方向燈，換入外側車道、右轉車道或慢車道後再行右轉，初步認定未違規。

第四分局進一步說明，該路口經交通局劃設為「右轉車專用車道」，供右轉車輛使用。若機車駕駛欲直行，應於接近路口前變換至中間車道，以避免與右轉車發生衝突。至於「右轉車禮讓直行車」屬交通安全原則，並無直接罰責，而是發生事故時用以釐清肇責依據。警方呼籲，汽、機車駕駛人行經路口前應提早觀察標誌標線變化，預作車道選擇與變換，並保持安全距離、依規定使用方向燈，避免爭道風險。

▲民眾騎機車行駛在中華西路外側機慢車專用車道。



然而，爭議焦點在於路權轉換時點。據了解，原本為機慢車專用道的車道，在接近路口時變更為右轉專用車道，對多數習慣直行機慢車道的騎士而言，若未提前注意標誌標線變化，極可能在不知情下「佔用右轉車道」，甚至在事故發生時須負部分肇責。

不少民眾質疑，一般騎士依直行經驗循機慢車道行駛，若臨近路口才發現車道性質改變，是否已錯失安全變換車道時機？又該在何處、何時提前變換車道，才能符合規定？相關標誌標線是否足夠清楚、明確，足以提醒用路人？

專家指出，路權劃設與標線變化若未搭配明顯指引，易造成用路人認知落差。部分交通安全原則雖無直接罰則，但在事故鑑定時卻成為重要依據，形成「未出事沒事，一出事就究責」的現象，也加深民眾對交通規則的困惑。

▲民眾騎機車在中華西路同一條機慢車道，在臨近安平路口時，突被劃成「右轉車專用車道」，引發直行機車與右轉車爭道爭議。

據了解，陳情民眾騎機車原行駛在機慢車專用道，但在不變換車道行駛至快接近路口時，「機慢車專用道」竟自動變更路權成「右轉車專用車道」，讓原以為依法行駛的民眾，突然間變成「佔用右轉車道」的違規人，如因汽機車爭道發生車禍，機車駕駛人還需負佔用右轉車道的肇責，此一離譜現象，也是台南市交通亂象之源。

試問，一般民眾機車行駛在機慢車道，只要在是直行的情況下，依實境與經驗法則來說，誰不是循機慢車道直行，誰會隨意變換車道行駛，這不是變成「蛇行」的危險駕駛，駕駛人在循規蹈矩的行駛下，卻因道路標誌標線的劃設變更路權，突然變成「違規人」，還置身在行車危險中，這樣的交通標誌標線的劃設除是「陷阱」外，更入人於罪。

此外，民眾如何預先獲知前方道路被變更路權，從原來的「機慢車專用道」變成「右轉車專用道」？該從何時就要變換車道到中間車道，以符合右轉車專用的交通法規？有多少民眾知悉這類的路權變更規定？有多少民眾知道遵循這類路權變更規定？。

「行車禮讓」、「保持安全距離」…，這類交通安全術語，都是社會大眾熟知，但有很多交通規則在道路交通管理處罰條例內並無罰則，以致常淪為口號，都是在發生交通事故時，判定肇責歸屬的依據，簡單地說，只要不發生交通事故，就沒這類抽象的規則問題，以致民眾對交通安全的認知，與交通執法產生落差，而爭執不斷。

這起爭議，再度凸顯都市道路設計與實際駕駛習慣之間的落差。如何讓標線設計更貼近用路人直覺、降低誤判風險，考驗交通主管機關的專業與同理心。畢竟，交通安全不該靠運氣，而應靠清楚明白的交通制度與設計。