路跑單車雙盛會　近2千人齊聚四重溪溫泉

▲四重溪溫泉自行車挑戰出發。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

「2026屏東四重溪溫泉路跑&自行車挑戰賽」於2月28日至3月1日在四重溪盛大舉行，兩天共吸引近2千人參與，跑者與車友以雙腳與雙輪探索百年溫泉小鎮風光。許多選手開心表示，完賽後能就近泡湯放鬆，是一場浪漫又充滿能量的運動旅程。

2月28日下午3時率先登場的溫泉路跑，在細雨陪伴下展開。儘管天候微濕，仍澆不熄選手熱情，大家在田園與山嵐交織的景色中奔馳。21公里組男女總冠軍分別由蔡東祐與陳瀅摘下桂冠，成績亮眼。賽事獎盃別具巧思，總排獎盃以竹木碗造型呈現，分齡組則為木製鍋墊，兼具環保理念與在地特色，成為賽後最具紀念意義的收藏。

屏東縣政府表示，賽事持續以「多元友善、平權永續」為核心精神，今年再度與高雄市立仁武特殊教育學校合作，邀請重度智能障礙與自閉症學生參與路跑體驗，鼓勵孩子走出戶外，在運動中感受健康與自信，落實運動無礙的理念。

賽道補給與完賽禮同樣展現濃厚在地味。21公里與12公里組完賽即可帶回「金松辣椒醬」，沿途更與在地店家合作提供芋粿、洋蔥火腿包子等特色小吃，讓選手直呼暖胃又暖心。

3月1日接續登場的溫泉季自行車挑戰賽，首次舉辦即吸引近1,100名車友參與。騎士們沿著縣道199號、200號與台26線構成的經典「399吃到飽」路線馳騁，從車城四重溪出發，行經牡丹、旭海、港仔、滿州與恆春，全程約80公里，山海美景壯闊遼闊，讓人深深著迷於「國境之南」的獨特魅力。

活動暖心落幕之際，主辦單位同步邀請民眾走訪四重溪「屏東青年旅創基地」，體驗市集文創手作與甜點美食。活動期間於恆春、車城、牡丹、滿州等地消費滿額即可兌換限量周邊，並結合「屏東GO購」平台推出抽獎活動，最大獎項包含價值5萬元黃金與多項人氣好禮，為冬日旅程再添驚喜。

一場結合運動、溫泉與地方創生的盛會，不僅帶動觀光人潮，也讓更多人用汗水記住四重溪的溫暖與純粹，為屏東冬季寫下最熱血動人的篇章。