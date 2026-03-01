　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

路跑單車雙盛會　近2千人齊聚四重溪溫泉

▲四重溪溫泉自行車挑戰出發。（圖／屏東縣政府提供）

▲四重溪溫泉自行車挑戰出發。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

「2026屏東四重溪溫泉路跑&自行車挑戰賽」於2月28日至3月1日在四重溪盛大舉行，兩天共吸引近2千人參與，跑者與車友以雙腳與雙輪探索百年溫泉小鎮風光。許多選手開心表示，完賽後能就近泡湯放鬆，是一場浪漫又充滿能量的運動旅程。

▲四重溪溫泉自行車挑戰出發。（圖／屏東縣政府提供）

▲四重溪溫泉自行車挑戰出發。（圖／屏東縣政府提供）

2月28日下午3時率先登場的溫泉路跑，在細雨陪伴下展開。儘管天候微濕，仍澆不熄選手熱情，大家在田園與山嵐交織的景色中奔馳。21公里組男女總冠軍分別由蔡東祐與陳瀅摘下桂冠，成績亮眼。賽事獎盃別具巧思，總排獎盃以竹木碗造型呈現，分齡組則為木製鍋墊，兼具環保理念與在地特色，成為賽後最具紀念意義的收藏。

屏東縣政府表示，賽事持續以「多元友善、平權永續」為核心精神，今年再度與高雄市立仁武特殊教育學校合作，邀請重度智能障礙與自閉症學生參與路跑體驗，鼓勵孩子走出戶外，在運動中感受健康與自信，落實運動無礙的理念。
賽道補給與完賽禮同樣展現濃厚在地味。21公里與12公里組完賽即可帶回「金松辣椒醬」，沿途更與在地店家合作提供芋粿、洋蔥火腿包子等特色小吃，讓選手直呼暖胃又暖心。

3月1日接續登場的溫泉季自行車挑戰賽，首次舉辦即吸引近1,100名車友參與。騎士們沿著縣道199號、200號與台26線構成的經典「399吃到飽」路線馳騁，從車城四重溪出發，行經牡丹、旭海、港仔、滿州與恆春，全程約80公里，山海美景壯闊遼闊，讓人深深著迷於「國境之南」的獨特魅力。

活動暖心落幕之際，主辦單位同步邀請民眾走訪四重溪「屏東青年旅創基地」，體驗市集文創手作與甜點美食。活動期間於恆春、車城、牡丹、滿州等地消費滿額即可兌換限量周邊，並結合「屏東GO購」平台推出抽獎活動，最大獎項包含價值5萬元黃金與多項人氣好禮，為冬日旅程再添驚喜。

一場結合運動、溫泉與地方創生的盛會，不僅帶動觀光人潮，也讓更多人用汗水記住四重溪的溫暖與純粹，為屏東冬季寫下最熱血動人的篇章。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「深夜收緊急警報」台女洗澡聽到爆炸聲...嚇到想遺言
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢
上百名「哈米尼支持者」怒闖美領事館！　暴動釀6死
快訊／烘爐地「三貼」嚴重車禍！　5歲童無呼吸心跳
戰爭爆發「旅平險」賠嗎？　3重點整理一次看
川普下令「開轟伊朗」瞬間！　戰情室畫面曝
林瑞陽返台動手術「術前模樣曝光」！張庭全程陪伴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國姓鄉鹿神祭暨國中小運動會3/14登場　80桌鹿茸養生宴開放預訂

元宵歡慶不忘防火　南消七大後甲分隊進東聖里宣導居家安全

住宿即風景！姐妹沙灘會館滿房迎國際客　墾丁高端旅宿新亮點

路跑單車雙盛會　近2千人齊聚四重溪溫泉

清境奔羊節震撼火舞閉幕為遊客慶生　再推一泊二食專案至年底

慰勞228連假執勤員警　玉里分局長親送烤饅頭慰勞

二二八79週年！花蓮辦追思音樂會　徐榛蔚：民主發展的重要借鏡

天鵝宴飄香古坑　雲林產業實力變身觀光亮點

10米高巨型雨馬震撼登場　親子劇燈光秀齊發點亮嘉義

煙火人潮驚魂！童走失2.5公里外尋獲　南警徒步暖心護送返家

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

國姓鄉鹿神祭暨國中小運動會3/14登場　80桌鹿茸養生宴開放預訂

元宵歡慶不忘防火　南消七大後甲分隊進東聖里宣導居家安全

住宿即風景！姐妹沙灘會館滿房迎國際客　墾丁高端旅宿新亮點

路跑單車雙盛會　近2千人齊聚四重溪溫泉

清境奔羊節震撼火舞閉幕為遊客慶生　再推一泊二食專案至年底

慰勞228連假執勤員警　玉里分局長親送烤饅頭慰勞

二二八79週年！花蓮辦追思音樂會　徐榛蔚：民主發展的重要借鏡

天鵝宴飄香古坑　雲林產業實力變身觀光亮點

10米高巨型雨馬震撼登場　親子劇燈光秀齊發點亮嘉義

煙火人潮驚魂！童走失2.5公里外尋獲　南警徒步暖心護送返家

國姓鄉鹿神祭暨國中小運動會3/14登場　80桌鹿茸養生宴開放預訂

元宵歡慶不忘防火　南消七大後甲分隊進東聖里宣導居家安全

住宿即風景！姐妹沙灘會館滿房迎國際客　墾丁高端旅宿新亮點

中東亂局開端？美情報評估2大後果　CNN揭「伊朗民主化」恐淪幻想

先搶先贏！　新北修繕補助「最高可拿20萬」

路跑單車雙盛會　近2千人齊聚四重溪溫泉

家人沒贊助！買房基金「全靠投資、儲蓄」有可能嗎　網吐真心話

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

狂喊60次不要！她控男網友性侵　「身體配合」求償120萬吞敗

股票賠錢怎麼辦？　內行分析「2狀況」喊：很簡單

【會開喇叭鎖的貓】以為是房門沒關好　結果是貓會開門XD

地方熱門新聞

走失童哭累枕陌生大腿　暖心嬤撐傘守護

南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

鹿耳門花火迎春登場！高空煙火×無人機大秀萬人齊聚迎福氣

桃園228追思　張善政籲珍惜民主和平

在地月桃假莖纖維材料技術創新局

火舞閃耀左鎮夜空！南消進校園宣導把防災觀念一起點亮

「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義」燈區正式啟動

強化中高齡與新住民就業力　台東縣開辦證照班3月份報名開跑

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

林口竹林山寺櫻花盛開　粉色成春日賞櫻熱點

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

311海嘯提琴來台演奏希望樂章

更多熱門

相關新聞

屏東3煞警局旁囂張砸車拒捕　遭壓制上銬

屏東3煞警局旁囂張砸車拒捕　遭壓制上銬

屏東市中正路刑警大隊旁昨日（2月28日）下午發生一起因債務糾紛砸車的案件，3名男子持球棒砸毀停放車輛，甚至在警方到場處理時仍情緒激動、拒不配合，甚至當場叫囂。警方隨即強勢壓制上銬，將3人逮捕歸案，過程中造成2名員警手部輕微擦挫傷，全案依妨害秩序、毀損及傷害等罪嫌移送法辦。

屏東萬丹命案！73歲男太陽穴中彈亡

屏東萬丹命案！73歲男太陽穴中彈亡

7隻擱淺小虎鯨權術順利野放

7隻擱淺小虎鯨權術順利野放

屏東男找嘸車急報失竊　警細心查證尋獲

屏東男找嘸車急報失竊　警細心查證尋獲

70歲換照　蘇清泉爭取下鄉健檢＋上課一次搞定

70歲換照　蘇清泉爭取下鄉健檢＋上課一次搞定

關鍵字：

屏東四重溪溫泉路跑自行車賽運動旅遊

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

中東開戰！台64萬YTR被折返：回不了家

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

吳中純女兒稱「醫師不知開心什麼」炎上！

即／桃園高鐵南路大貨車撞小客車　2死1命危！

杜拜帆船飯店起火狂燒！

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

更多

最夯影音

更多
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面