屏東3煞警局旁囂張持球棒狂砸車！拒捕叫囂遭壓制上銬

記者陳崑福、葉品辰／ 屏東報導

屏東市中正路刑警大隊旁昨日（2月28日）下午發生一起因債務糾紛砸車的案件，3名男子持球棒砸毀停放車輛，甚至在警方到場處理時仍情緒激動、拒不配合，甚至當場叫囂。警方隨即強勢壓制上銬，將3人逮捕歸案，過程中造成2名員警手部輕微擦挫傷，全案依妨害秩序、毀損及傷害等罪嫌移送法辦。

▲屏東3男子因債務糾紛竟在警局旁砸車。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方指出，屏東警方於28日4時許接獲通報，指屏東市中正路發生車輛遭人持棍棒毀損案件。保安隊值班員警第一時間衝出制止，並同步通報分局調派警力到場支援。經查，現場為39歲殷姓男子、38歲楊姓男子及42歲楊姓男子等3人，疑似因債務問題爆發衝突，持球棒等物品毀損停放於警局周邊的車輛。

▲3男情緒激動拒捕，仍遭員警上銬帶回偵訊。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方表示，員警依法欲將相關行為人帶回偵辦時，3人情緒失控、拒絕配合指示，並在現場大聲叫囂，嚴重影響公共秩序，警方當場將3人壓制逮捕。制止過程中，有2名員警手部受輕微擦挫傷，所幸傷勢無礙。警方強調，絕不容許任何暴力滋事或挑戰公權力的行為，對於不法分子必依法究辦、絕不寬貸，呼籲民眾切勿因私人糾紛採取激烈手段，以免觸法得不償失。