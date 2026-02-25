　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

70歲換照免折騰　蘇清泉爭取下鄉健檢＋上課一次搞定

▲蘇清泉邀集交通部公路局人員協調高齡換照配套作為。（圖／取自蘇清泉臉書）

▲蘇清泉邀集交通部公路局人員協調高齡換照配套作為。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

高齡駕駛換照新制5月上路，引發屏東鄉親憂心。立委蘇清泉接獲大量陳情後，協調交通部公路局研議配套，未來將在各鄉鎮安排課程與健檢場次，並設緩衝期，減輕長者奔波負擔。

春節期間頻跑地方行程的立法委員蘇清泉表示，近日接獲最多陳情案件，就是高齡駕駛換照問題。起因於媒體報導指出，今年5月起將實施高齡換照新制度，年滿70歲的汽機車駕駛人，須完成體檢及交通安全教育課程後，才能換發有效期限至75歲的駕照，讓不少長者一頭霧水。

表面看來只是例行監理業務，但屏東縣南北狹長達112公里，轄內33個鄉鎮包含13個原鄉及離島小琉球，卻僅有屏東市及恆春鎮兩處監理站。據統計，民國115年屏東縣70至75歲持有駕照者約3萬8,877人，若集中於兩站辦理，勢必舟車勞頓，引發民怨。

為減輕長者負擔，蘇清泉於立法院新春開工首日即邀請交通部公路局協調配套，確認未來將與各鄉鎮公所合作，安排不同地點與日期辦理交通安全課程與體檢服務，讓長者可就近參與，不必長途奔波。

此外，監理機關也將個別寄送通知單，駕駛人可依通知選擇適合的場次辦理，並設有緩衝期間，在期限內完成課程與體檢即可，不會一到期立即開罰。

蘇清泉也提醒家屬平時多關心長輩駕駛狀況，留意是否出現認知能力下降或反應變慢等情形，及早採取預防措施，共同守護長者與用路人安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電現貨飆漲遭列注意股！　期貨夜盤2000元達陣
大樂透一注獨得　屏東時隔19個月再次開出頭獎
很多人腸胃不適「竟是腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女員工冰庫內凍亡「餐廳遭評1星」　鄰居聲援：闆娘對員工如家人

70歲換照免折騰　蘇清泉爭取下鄉健檢＋上課一次搞定

女員工陳屍冷凍庫　業者深夜發聲：警方已排除與職場有關

單身女睡到一半下體劇痛驚醒見血跡　竟是他下手

嚇爆！彰化驚見「百支釘子」路口　警緊急出動追查撒釘人

快訊／高雄男恐嚇北捷「殺人放火」　北院裁准暫行安置

移工搭火車搞丟400萬！揭小吃部地下匯兌2.3億　4人這下慘了

中工經營權保衛戰　告發前顧問、律師等10人內線炒股

10歲女童誤食清潔劑「噁心嘔吐」家長急求助　警火速開道送醫

新北搬家工偷走市價16萬金條變賣　和解談不攏辯「錢賭輸光了」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

民權大橋改建工程意外！施工人員車墜基隆河　1命危1傷送醫

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

女員工冰庫內凍亡「餐廳遭評1星」　鄰居聲援：闆娘對員工如家人

70歲換照免折騰　蘇清泉爭取下鄉健檢＋上課一次搞定

女員工陳屍冷凍庫　業者深夜發聲：警方已排除與職場有關

單身女睡到一半下體劇痛驚醒見血跡　竟是他下手

嚇爆！彰化驚見「百支釘子」路口　警緊急出動追查撒釘人

快訊／高雄男恐嚇北捷「殺人放火」　北院裁准暫行安置

移工搭火車搞丟400萬！揭小吃部地下匯兌2.3億　4人這下慘了

中工經營權保衛戰　告發前顧問、律師等10人內線炒股

10歲女童誤食清潔劑「噁心嘔吐」家長急求助　警火速開道送醫

新北搬家工偷走市價16萬金條變賣　和解談不攏辯「錢賭輸光了」

女員工冰庫內凍亡「餐廳遭評1星」　鄰居聲援：闆娘對員工如家人

「沒邊界感人」常出現的5種特質　把親密當無限制最可怕！

巴西豪雨奪命！　至少25死43失蹤

兩極化下的台灣　當生活充滿虛偽與年輕世代的沉默

台積電ADR大漲4.25％！　AI又翻紅美股全收高

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

台積電期貨夜盤收2015元　今起列入注意股

下不停！　首波春雨明爆發

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

路透：伊朗擬向中國採購超音速反艦飛彈　交易已進入收尾

【剴剴戰士們怒罵】前社工陳尚潔吐心聲！　「惡保母演得很真，騙過所有人」

社會熱門新聞

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

單身女睡到一半下體劇痛　竟是被他侵犯

女員工陳屍冷凍庫　業者深夜4點聲明回應

搭火車遺失400萬　意外揭2.3億地下匯兌

彰化驚見釘子路口！警追查撒釘人

獨／北市文山區知名餐廳開工！　驚見「女員工陳屍冰庫內」

員工陳屍冰庫　高大成：30分鐘內失溫昏迷

即／高雄男恐嚇北捷「殺人放火」　北檢聲請暫行安置

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

王鴻薇辱潘孟安判賠50萬　最高院廢棄發回

漢克訓犬成毛孩煉獄　她砸160萬看影片傻眼

新莊女童開學日墜樓亡　家屬悲痛相驗

新北搬家工偷走金條　被逮辯「錢賭輸光了」

更多熱門

相關新聞

回收小鴨、廚餘餵豬　屏東養豬場遭重罰40萬

回收小鴨、廚餘餵豬　屏東養豬場遭重罰40萬

全台嚴防非洲豬瘟、全面禁止廚餘餵豬之際，屏東卻查獲養豬場違規使用廚餘。屏東縣政府表示，佳冬鄉一處李姓養豬場回收小公鴨及蛋，並撿拾菜市場菜葉、肉塊等混合作為飼料餵食豬隻，現場還查獲廚餘桶與蒸煮中的鴨隻屍體，違規事證明確，依法重罰40萬元。這也是自去(2025)年10月禁止廚餘養豬以來，縣內查獲的第6起違規案，累計裁罰金額已達620萬元。

行車糾紛竟開BB槍洩憤　火爆大叔被送辦

行車糾紛竟開BB槍洩憤　火爆大叔被送辦

東港警啟動闖紅燈大執法　首日取締20件

東港警啟動闖紅燈大執法　首日取締20件

11小虎鯨擱淺車城！疑遭大魚追趕誤闖海口沙灘

11小虎鯨擱淺車城！疑遭大魚追趕誤闖海口沙灘

2機車變「移動砲塔」　下場慘了

2機車變「移動砲塔」　下場慘了

關鍵字：

高齡駕駛換照新制屏東交通安全蘇清泉

讀者迴響

熱門新聞

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

快訊／台積電現貨飆漲遭列注意股！　期貨夜盤2000元達陣

即／01:23台南南化區規模4.3地震　最大震度3級

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

最不會社交三大星座！

酷澎證實20萬台灣用戶個資外洩

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

林瑞陽驚傳病倒！才曬拜年片「返台動手術」張庭發聲

東石烤蚵吃到飽爆食物中毒

誠品3000坪大店進駐公館商圈

更多

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面