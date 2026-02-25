70歲換照免折騰　蘇清泉爭取下鄉健檢＋上課一次搞定

▲蘇清泉邀集交通部公路局人員協調高齡換照配套作為。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

高齡駕駛換照新制5月上路，引發屏東鄉親憂心。立委蘇清泉接獲大量陳情後，協調交通部公路局研議配套，未來將在各鄉鎮安排課程與健檢場次，並設緩衝期，減輕長者奔波負擔。

春節期間頻跑地方行程的立法委員蘇清泉表示，近日接獲最多陳情案件，就是高齡駕駛換照問題。起因於媒體報導指出，今年5月起將實施高齡換照新制度，年滿70歲的汽機車駕駛人，須完成體檢及交通安全教育課程後，才能換發有效期限至75歲的駕照，讓不少長者一頭霧水。

表面看來只是例行監理業務，但屏東縣南北狹長達112公里，轄內33個鄉鎮包含13個原鄉及離島小琉球，卻僅有屏東市及恆春鎮兩處監理站。據統計，民國115年屏東縣70至75歲持有駕照者約3萬8,877人，若集中於兩站辦理，勢必舟車勞頓，引發民怨。

為減輕長者負擔，蘇清泉於立法院新春開工首日即邀請交通部公路局協調配套，確認未來將與各鄉鎮公所合作，安排不同地點與日期辦理交通安全課程與體檢服務，讓長者可就近參與，不必長途奔波。

此外，監理機關也將個別寄送通知單，駕駛人可依通知選擇適合的場次辦理，並設有緩衝期間，在期限內完成課程與體檢即可，不會一到期立即開罰。

蘇清泉也提醒家屬平時多關心長輩駕駛狀況，留意是否出現認知能力下降或反應變慢等情形，及早採取預防措施，共同守護長者與用路人安全。